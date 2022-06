Hoe te doen alsof je ‘The Wire’ hebt gezien zonder dat je ‘The Wire’ hebt gezien

De iconische misdaadserie viert deze week haar twintigste verjaardag. Vijf tips voor wie nog steeds niet mee is, maar te beschaamd is om dat toe te geven.

1. Noem de reeks ‘een roman voor televisie’

Bedenker David Simon deed dat namelijk ook. Wil je nog intelligenter lijken, kun je ook opteren voor ‘een anatomische les in het disfunctioneren van de VS’, ‘een Griekse tragedie voor het nieuwe millennium’, ‘een verhaal over de triomf van het kapitalisme versus menselijke waarden’ of ‘een aanklacht tegen de instellingen die het fundament vormen van de Amerikaanse samenleving’. Wat je ook doet, noem The Wire géén politiereeks.

2. Beweer dat je de reeks in 2002 ontdekte en daarom niet meer alles weet

Intussen staat The Wire te boek als een van de beste reeksen ooit, maar destijds werd de HBO-reeks eerder lauw onthaald. De kijkcijfers waren matig, de reeks ontving geen enkele Emmy en de makers moesten voor elk nieuw seizoen vechten. Pas later, door mond-tot-mondreclame, dvd-boxen en illegale downloads, groeide de reeks uit tot een tv-monument. Door te doen alsof je er snel bij was, sla je twee vliegen in één klap: je lijkt een pionier én je hebt een excuus voor de gaten in je geheugen.

3. Discussieer over welk seizoen het beste is

Elk seizoen van The Wire focust op een andere problematiek in Baltimore, van de drugswereld over het onderwijs tot de media. Welk seizoen je favoriet is, hangt dus ook een beetje af van je persoonlijke voorkeur. Aangezien je de reeks niet gezien hebt, heb je ruwweg twee opties: ofwel ga je voor de gangbare mening dat seizoen vier een meesterwerk is, ofwel kies je voor de edgy unpopular opinion dat het tweede seizoen ondergewaardeerd is.

4. Zeg dat Omar Little je favoriete personage is

Omar is namelijk het favoriete personage van zowat iedereen, inclusief Barack Obama. Lijkt misschien een verrassende keuze aangezien hij voor de kost drugsdealers overvalt, maar Omar is zo’n charismatische, complexe antiheld dat je het hem allemaal vergeeft. Bovendien is hij een crimineel met een moreel kompas, was hij destijds een van de weinige homoseksuele zwarte mannen op tv en wordt hij grandioos gespeeld door wijlen Michael K. Williams.

5. Werp er te pas en te onpas een ‘sheeeeeeeeeit’ tussen

Wie The Wire zegt, zegt ‘shit’. Of beter: ‘sheeeeeeeeeit’, zoals Isiah Whitlock Jr., de acteur die senator Clay Davis speelt, geregeld deed. De man maakte er een lucratieve catchphrase van door het te herhalen in films als 25th Hour en Da 5 Bloods en richtte The Whitlock Academy op, waarin je via masterclasses de perfecte ‘sheeeeeeeeeit’ meester kunt worden. Het geheim zou ’m zitten in de negen e’s en de samensmelting van accenten uit Indiana en Tennessee.