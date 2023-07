Het zomerspel van Ini Massez: ‘Tijdens onze huwelijksreis belandden we toevallig op een hippienaakstrandje’

Ini Massez is actrice. Ze speelt mee in Knokke Off en Rough Diamonds.

Hoeveel dagen vakantie neem je?

Als zelfstandig actrice kan ik daar moeilijk een consistent antwoord op geven. Ik heb geen nine-to-five of twintig vakantiedagen. De ene zomer werk ik constant, de andere is het rustig. Dit jaar gaan we één week naar Griekenland.

Hoe volg je het nieuws als je op vakantie bent?

Totaal niet, ik heb geen behoefte aan drama.

Wat is je mooiste vakantieherinnering?

Ooit logeerden we in Turkije in een hutje aan het strand. Toen we ’s avonds van een restaurant terugwandelden, viel de elektriciteit in het dorp uit. Plots leek het alsof de hemel aangestoken werd. Ik heb daar staan huilen van ontroering. Het was een soort magische godservaring.

Wat is je slechtste vakantieherinnering?

Gelukkig heb ik nog geen dramatische vakanties meegemaakt. Tijdens onze huwelijksreis naar La Gomera belandden we een van de eerste dagen wel toevallig op een hippienaaktstrandje. We zijn daar in slaap gevallen en mijn man zijn achterwerk was volledig verbrand.

Welke boeken neem je dit jaar mee?

Ik ben net begonnen in de trilogie The Way of Mastery van Jeshua, ook bekend als Jezus. Ik ben al helemaal mee en heb zin om er volledig in te duiken.

Welk gerecht brengt je onmiddellijk in zomersfeer?

Alles op de grill, met lekker veel aioli. De geur van gebakken look, dat is meteen vakantie.

Heb je ooit iets in het buitenland gedaan wat je nooit in België zou doen?

Helemaal bloot op het strand liggen.

Denk je soms nog terug aan een vakantieliefde?

Het waren er niet veel en ze hebben blijkbaar niet zo’n grote indruk gemaakt, want ik denk er nooit aan terug.

Ben je wel eens alleen op vakantie geweest?

Elk jaar probeer ik één week alleen op meditatie- of yogareis te gaan. Dan is er tijd voor mezelf, maar in zo’n groep vind ik ook altijd mensen met wie het klikt. Ik hou er helemaal niet van om ’s avonds alleen te eten, dus een food partner is belangrijk.

Voor welk zomerfestival heb je al tickets op zak?

Voor geen enkel, ik ben echt geen festivalmens. Maar ik keek wel al uit naar Van Morrison in de Koningin Elisabethzaal.

Ben je gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar?

Gelukkiger niet, maar je hebt dan wel meer kans op magische momenten. En omdat we dit voorjaar zo lang moesten wachten op zon, heb ik gemerkt dat die me wel vrolijker maakt. Alsof mijn cellen eindelijk opengingen.

Wat was de ergste vakantiejob die je ooit deed?

Vanaf mijn vijftiende huurden mijn vriendinnen en ik elk jaar een appartement aan zee, waar we overdag in de horeca werkten en ’s avonds uitgingen. Dat waren nog geen hippe beachbars, zoals nu, maar tavernes op de dijk. Een superleuke tijd!

Welk souvenir zul je altijd koesteren?

In Lanzarote heb ik ooit een prachtige grote sjaal gekocht, met geweven wol en zijde in magnifieke kleuren. Maar die ben ik verloren, tot mijn grote spijt.

Stel dat je er het budget voor hebt: waar koop je een tweede verblijf in eigen land?

Oostende, zonder twijfel. De combinatie van hipheid en vergane glorie creëert een heel fijne vibe.

En in het buitenland?

Sowieso op een eiland, met veel groen en bloemen, op de top van een berg, met zicht op de zee en een haventje. Met het liefst ook een klein privéstrand. Die ideale plek bestaat ongetwijfeld.