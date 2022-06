Het is tijd dat u kennis maakt met Maya Rudolph, het geheime cameowapen van de comedy

De naam Maya Rudolph zegt u allicht weinig, maar de kans is groot dat u haar al in deze of gene comedyreeks gezien hebt. En eindelijk treedt ze ook op het voorplan: in de Apple TV+-comedy Loot steelt ze de show als een steenrijke, naïeve zakenvrouw die zich na haar echtscheiding op liefdadigheid stort. Maya Rudolph in vijf gedaanten.

Maya de komiek

Samen met Tina Fey en Amy Poehler opende Maya Rudolph tot groot jolijt van alle aanwezigen de Oscarceremonie van 2019. Hun act: een parodie op het soort melige mopjes dat je van Oscarhosts verwacht. De drie zijn comedy royalty sinds ze in het begin van dit millennium min of meer gelijktijdig in het legendarische sketchprogramma Saturday Night Live zaten. Rudolph maakte tussen 2000 en 2007 vooral furore met haar imitaties van celebrity’s als Whitney Houston en Beyoncé, waarbij naast haar komische timing en uitgestreken gezicht ook haar geweldige stem opvielen. Na haar vertrek keerde ze nog geregeld op het oude nest terug en sinds 2019 verschijnt ze op gezette tijdstippen als vicepresident Kamala Harris, met complimenten van de politica zelf.

Haar man, regisseur P.T. Anderson, heeft al meermaals gezegd dat Maya Rudolph hem het idee gaf voor zijn veelgeprezen film Phantom Thread.

Terwijl haar vrouwelijke collega’s bij SNL ook gingen schrijven en producen, is Rudolph altijd in de eerste plaats een comedienne gebleven. Ze dook als actrice op in komische films als 50 First Dates (2004) en Bridesmaids (2011) en leende haar stem aan een hele reeks animatiefilms, waarvan Shrek the Third (2007), Turbo (2013) en Big Hero 6 (2014) de bekendste zijn. Maar haar echte specialiteit is ultrakorte gastrollen in komische reeksen. In 2017, nadat ze als Dionne Warwick haar opwachting had gemaakt in Unbreakable Kimmy Schmidt, werd ze door website Decider tot ‘comedy’s secret cameo weapon’ uitgeroepen: ‘Rudolph duikt op, doet je in een mum van tijd lachen tot je kaken pijn doen en verdwijnt dan weer langs de achterdeur.’ En dat was nog vóór ze als rechter opdook in The Good Place.

© National

Maya de dochter

Rudolphs moeder Minnie Riperton gaf haar dochter een stel indrukwekkende stembanden mee. En een over de hele wereld bekend wiegeliedje: Ripertons grootste hit Lovin’ You (1975) was oorspronkelijk bedoeld om baby Maya in slaap te sussen wanneer Minnie en haar man aan wat quality time toe waren. Op de albumversie hoor je haar zelfs een aantal keren de naam van haar dochtertje herhalen.

Lang heeft Rudolph haar moeder niet horen zingen. Toen Minnie Riperton in 1979 op 31-jarige leeftijd aan borstkanker overleed, was haar dochter net geen zeven. ‘Het heeft heel lang geduurd voor ik het enigszins verwerkt had’, vertelde ze enkele jaren geleden aan The New York Times. ‘Ik reageerde als kind op heel vreemde manieren: aandacht trekken, verhalen verzinnen… Op school begon ik zomaar kindjes te schoppen. Een jaar lang stond ik op de speelplaats als ‘the kicker’ bekend.’ Haar vader Richard Rudolph, een songschrijver en producer voor onder anderen Chaka Khan en Jermaine Jackson, hertrouwde in 1990 met de Japanse jazzzangeres Kimiko Kasai.

© National

Maya de muzikante

Hoeft het dan te verbazen dat Maya Rudolph haar eerste showbizzpassen in de muziek zette? Tussen 1995 en 1999 verdiende ze de kost als backingzangeres. In die periode speelde ze ook keyboards voor rockgroep The Rentals tijdens de tournee die op hun debuutplaat Return ofThe Rentals (1995) volgde. Doet niet meteen een belletje rinkelen, die naam, maar na twee seconden van hun megahit Friends of P vult u de rest spontaan aan – en dat een hele dag lang.

© National

Rudolphs voornaamste muzikale uitlaatklep is tegenwoordig Princess, een tributeband voor haar grote held Prince. Een week na diens dood in 2016 ondersteunde ze soulzanger D’Angelo toen die in The Tonight Show eightieshit Sometimes It Snows in April van de meester kwam zingen. Maar als u écht haar kracht als performer wil zien, kijk dan naar een YouTube-fragment van de Princess-show op het Moontower Comedy en Oddity Festival, drie dagen daarvoor. In dat filmpje is te zien hoe Rudolph de klassieke intro van Let’s Go Crazy – ‘Dearly beloved, we are gathered here today…’ – naar haar hand zet en een geïmproviseerd eresaluut aan Prince brengt, waarbij ze belooft het tijdens de show niet droog te zullen houden.

© Getty Images for Netflix

Maya de echtgenote

Rudolphs personage in Loot heeft een nettovermogen van 87 miljard dollar. Zo rijk is ze zelf niet, maar met – volgens de gespecialiseerde pers – 70 miljoen op de bank doet ze het verre van slecht. Ze verdiende al dat geld niet alleen: haar vriend Paul Thomas Anderson regisseerde moderne klassiekers als Magnolia (1999), There Will Be Blood (2007) en Inherent Vice (2014) en leverde aldus een deel van de koek aan. De twee leerden elkaar kennen in 2001 en hebben samen vier kinderen. Dat Rudolph die buiten de media houdt, heeft alles te maken met haar eigen ervaringen als kind van een beroemde moeder, vertelde ze aan The New York Times: ‘Toen ik klein was, kwamen mensen me aldoor aanstaren. Later realiseerde ik me dat ze eigenlijk naar mijn moeder aan het staren waren, maar als kind neem je alles persoonlijk op. Ik was ervan overtuigd dat ze naar mijn kapsel keken, omdat het zo groot en onhandelbaar was. Ze hadden toen nog niet de haarproducten die we vandaag gebruiken.’

Maya Rudolph als de steenrijke Molly Novak in Loot. © National

Anderson en Rudolph zijn niet getrouwd, maar noemen elkaar man en vrouw. Ze werken niet vaak samen – wij turven alleen twee kleine rolletjes, in Inherent Vice en het recente Licorice Pizza (2021) – omdat de regisseur beseft hoe druk zijn vrouw het heeft. ‘Voor meer dan een dag werk durf ik haar niet te vragen.’ Hij heeft wel in verschillende interviews verklapt dat Rudolph hem het idee gaf voor zijn veelgeprezen film Phantom Thread (2017). ‘Toen ik een keer thuis zat met de griep en zag hoe liefdevol mijn vrouw naar me keek, kon ik de gedachte niet onderdrukken dat ze me misschien graag in die toestand wilde houden. Ik was in mijn ziekbed naar de verkeerde films aan het kijken, dingen als Hitchcocks Rebecca en L’histoire d’AdèleH. van Truffaut, waardoor ik langzaam maar zeker begon te vermoeden dat Maya me vergiftigde.’ Verder gaat alles naar verluidt goed tussen de twee.

© WireImage

Maya de vriendin

In Loot speelt Rudolph zowat de eerste hoofdrol uit haar carrière, die sinds haar vertrek bij Saturday Night Live eigenlijk meer op een hobby lijkt, of een excuus om eens buiten te komen en met haar vriendinnen te hangen. Loot is bedacht door Matt Hubbard en Alan Yang, veteranen met een verleden bij 30 Rock, Parks and Recreation en Master of None. Die eerste twee reeksen kwamen respectievelijk uit de koker van haar vriendinnen Tina Fey en Amy Poehler, de derde is het geesteskind van P&R-oudgediende Aziz Ansari. Als we daaraan toevoegen dat Loot mee geproducet is door Animal Pictures, een productiemaatschappij die Rudolph in 2018 heeft opgericht met Natasha Lyonne (Russian Doll), dan zie je stilaan de contouren van een circuit van verwante zielen die elkaar opzoeken om mooie dingen te maken. Dat bevestigden de twee vorig jaar ook in een interview met Harper’s Bazaar. ‘We hebben eindelijk een reden gevonden om elke dag met elkaar aan de telefoon te hangen’, zei Lyonne. Rudolph voegde eraan toe: ‘Er zijn vast veel creatieve mensen die hun ding doen en maken dat ze wegkomen. Maar ik zit in deze business om vrienden te maken.’

Het volgende project van Animal Projects is Desert People, een reeks van Lyonne en Alia Shawkat (Maeybe Fünke uit Arrested Development) voor Amazon. Maya Rudolph is executive producer, maar we hopen hard dat ze ook voor de camera opduikt – in een hoofdrol, of in de rol die ze als geen ander beheerst: binnen, drie moppen en weer weg.

Loot Vanaf vrijdag 24/6 op Apple TV+.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.