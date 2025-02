Frank Dingenen, Vlaamse tv-vedette van de jaren 80 en 90, overleden

Vlaams tv-coryfee Frank Dingenen, bekend van programma’s uit de jaren 80 en 90 als Meester, hij begint weer (BRT) en Videodinges (VTM), maar ook zanger en acteur, is overleden. Dingenen werd 74 jaar. Hij stierf in een ziekenhuis in Aalst. Als zanger had Dingenen hits met Allez Maurice, Samen in de file en het duet Dat goed gevoel met Niels William.

Frank Dingenen werd op 14 augustus 1950 geboren in Schoten. Zijn carrière begon in de jaren 80 in het Radio 2-programma Het Genootschap van Julien Put. Later komt daar televisie bij, in het begin wel achter de schermen. Hij is een van de stemmen van Het Liegebeest op de toenmalige BRT. Voor dat programma schreef hij ook de scenario’s.

De grote doorbraak voor Dingenen komt er met Meester, hij begint weer! (1985-1990 op BRT), waarin hij het typetje van meester André Buys neerzet. De reeks krijgt een cultstatus en heel wat Vlaams tv-talent wordt er gelanceerd. Voor Jacques Vermeire, die de concierge speelt, is het zijn eerste rol op tv. In de klas zitten onder meer Michael Pas, Ianka Fleerackers en een jonge Bart De Pauw. Die laatste is ook coscenarist. Dingenen was ook panellid in De drie wijzen.



In 1988 scoorde Dingenen een grote hit met ‘Allez Maurice’, een humoristische liedje over een wielrenner. Ook Liever Armand Pien, Samen in de file en De frigo-box-toeristen gooien hoge ogen.

In 1990 maakt Dingenen de overstap naar de in 1989 opgerichte commerciële zender VTM. Hij presenteert er Videodinges, de Vlaamse versie van het populaire America’s funniest home videos, met amateuropnames van valpartijen en ongelukjes. Dat doet hij vijf jaar lang. In 1991 scoort hij met de toen nog onbekende Niels William – hij richt later K3 op – weer een hit met Dat goed gevoel.

Dingenen keert in 1995 terug naar het oude nest. Hij is vooral te horen in het zaterdagochtendprogramma De Zoete Inval op Radio 2.

Als acteur speel Dingenen bijrollen in onder meer Zone Stad, Vermist, Aspe en Mega Mindy. In de VTM-soap Familie speelde hij André Beynens. Eind jaren 90 valt het tot zijn grote spijt stil op acteervlak. ‘Door naar VTM te gaan en Videodinges te presenteren, ben ik als acteur vergeten’, zegt hij in Knack. In september 2015 gaat Dingenen officieel met pensioen.

Dingenen woonde sinds 2020 in een assistentiewoning in Asse om de eenzaamheid van zijn huis in Tervuren te doorbreken, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws in 2021. Hij werkte er ook als animator en organiseerde quizzen. ‘Dan heb ik én werk én sociaal contact.’

Hij stierf in een ziekenhuis in Aalst. Op jonge leeftijd genas hij van huidkanker, begin jaren 2000 overleefde hij nog een hartaanval. De afgelopen jaren had hij stembandkanker.