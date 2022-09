Frank Deboosere gaat volgend jaar met pensioen

Weerman Frank Deboosere gaat in het voorjaar van 2023 met pensioen. Dat maakte hij zaterdag bekend in het programma ‘De weekwatchers’ op zender Radio 2.

Presentator Ruben Van Gucht wierp Deboosere in de live-uitzending voor de voeten dat hij “aan de afscheidstoernee begonnen is”. “Ja, ik ben 64. Zo zijn de regels blijkbaar. Dit is de afscheidstoernee, maar hij gaat nog heel lang duren”, antwoordde Deboosere.

Frank Deboosere volgde in maart 1987, samen met drie andere presentatoren, Armand Pien op als weerman voor de toenmalige BRT. Sinds 1997 bleven van de weerploeg van de VRT enkel nog Frank Deboosere en Sabine Hagedoren over, met sinds 2019 ook Bram Verbruggen.

Daarnaast is Frank Deboosere sinds 2003 campagneleider van Kom op tegen Kanker. Deboosere, een fervent fietser, toont ook geregeld dat hij begaan is met de problematiek van de klimaatverandering.

Voor hij met pensioen gaat, neemt de weerman nog een nieuws reeks van zijn podcast Planeet Frank op. Vragen voor de podcast over het klimaat kan je stellen via sociale media of mail.

Binnenkort begin ik met een nieuwe reeks van mijn weer en klimaat-podcast.

Heb je zelf een vraag, dan kan je die stellen met #planeetfrank of mailen naar planeetfrank@vrt.be pic.twitter.com/obtz8RhbZF — Frank Deboosere (@frankdeboosere) September 2, 2022

