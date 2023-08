Een laatste keer ‘Sex Education’ en 15 andere tips voor een nieuw tv-seizoen

Van een realityversie van Squid Game tot het nieuwe seizoen van De twaalf: Knack Focus maakt u wegwijs in de tv-programmering van het najaar.

© Netflix

Sex Education – seizoen 4

Het laatste seizoen – en schooljaar – van Sex Education staat voor de deur. Voor de verandering speelt dat zich niet af in het bekrompen Moordale High, maar in het progressieve Cavendish College. Of toch voor Otis, Eric en co., want Maeve studeert intussen in de Verenigde Staten. Zullen ze hun draai vinden op een inclusieve school waar studenten yoga op de grasvelden doen? ‘Er is veel veranderd sinds we in 2017 boven een seksshop kampeerden om te praten over hoe we de puberteit hebben beleefd’, schreef bedenker Laurie Nunn onlangs in een brief aan Sex Education-fans. ‘Het is tijd om af te studeren.’ Of dat met grote onderscheiding is, ontdek je binnenkort.

Ik heb het u letterlijk juist gezegd

Als er één volkskomiek het ondraaglijke einde van het weekend kan helpen te verlichten, is het wel Philippe Geubels. Gelukkig stuurt Woestijnvis de gegarandeerde publiekstrekker toch ook met een origineel concept onze kant uit: een antikennisquiz. Vier deelnemers krijgen vragen voorgeschoteld die een professioneel panel – met Jade Mintjens als voorzitster – ter plekke bedenkt, op basis van wat er tijdens het spel allemaal wordt gezegd. Dat lijkt easy-peasy – want alle antwoorden zullen al luidop zijn gepasseerd – maar het wordt toch een terging van het kortetermijngeheugen. Met Geubels als quiz- en witzmaster.

Gen V

Sinds Captain America in 1941 op het toneel verscheen om Hitler een oplawaai te verkopen, zijn we geneigd superhelden te zien als afspiegelingen van wat er in de onderbuik van de maatschappij rommelt. Wat we vandaag van die groteske übermenschen verwachten? Satire, grof taalgebruik, bloed en gore – o ja, en kritiek op de corruptie van het neoliberalisme, lucratieve superheldenfranchises incluis, mag ook altijd. Vandaar: Gen V, een spin-off van het behoorlijk meta-mesjogge The Boys. Een jonge troep supes in spe studeert aan een heuse superheldenuniversiteit, waar edelmoedigheid ondergeschikt raakt aan genadeloze ambitie en morele en seksuele ontaarding.

© Marvel

Loki – seizoen 2

U weet allicht dat de trailer voor het tweede seizoen van Loki – de zoveelste Marvel Cinematic Universe-vertakking – een recordaantal views in vierentwintig uur vergaarde. Zo’n tachtig miljoen mensen willen dus zien hoe de door Tom Hiddleston neergezette goddelijke onruststoker weer verstrikt raakt in de ‘heilige tijdlijn’. Dat het eerste seizoen zowel bij pers als publiek in de smaak viel, was mee te danken aan de spitse dialogen met Time Variance Authority-agent Mobius (Owen Wilson). Hopelijk spelen de makers ook Loki’s terloops onthulde biseksualiteit deugdelijk uit. Toch weer warmgemaakt voor meer MCU-vertier? Vanaf 29.11 pakt Disney+ uit met de nieuwe reeks Echo.

De Twaalf: De Assepoestermoord

Orde in de zaal! De twaalf is terug met een tweede seizoen, een nieuwe jury en een nieuwe hoofdbeklaagde. In haar schermdebuut balanceert Lou Miller tussen schuld en onschuld, en dat zonder tips van ouders An Miller en Filip Peeters.

Celebrity MasterChef Vlaanderen

Hakim Chatar neemt het in Celebrity MasterChef op tegen negen andere mediafiguren annex hobbykoks. ‘Mijn troefkaart? Een geheime kruidenmengeling.’

Scheire en de Schepping – seizoen 5

Over Scheire en de schepping hangt sinds deze zomer het enigszins meurende bouquet van de herhaling. Dat Play4 tijdens de vakantiemaanden quasi achteloos oude seizoenen van het komische wetenschapskijkspel uitkieperde – een aflevering met Bart De Pauw in het panel werd er weliswaar wijselijk uitgezeefd – noopte De Standaard begin juli tot een terechtwijzing van het in 2014 al flauwe, maar vandaag helemaal foute gedol met een zogenaamde gaydar. Hoog tijd dus voor enige wiedergutmachung met een gloednieuw seizoen, hopelijk vol ónverdachte grappen, de vertrouwde academische verheldering en typische scoutskampachtige finaleopdrachten.

True Detective: Night Country

In True Detective: Night Country wordt andermaal een duo detectives volgens het beproefde recept de onbarmhartige wereld in gestuurd, maar toch voelt alles in dit vierde seizoen van de HBO-klassieker nieuw en anders. Zo is er voor het eerst een ondertitel, geeft bedenker Nic Pizzolatto zijn pen en de regiestoel door aan de Mexicaanse Issa López en gaan we op pad met twee vrouwelijke flikken. Ex-bokser Kali Reis en de grote Jodie Foster, die eerder al achter Hannibal Lecter aan zat, onderzoeken in de vriesnacht van Alaska de verdwijning van acht mannen uit een onderzoeksbasis. Ze komen daarbij elkaar, zichzelf en de duistere ziel van deze wereld tegen.

Lupin

Yves Leterme kan met een gerust hart de Marseillaise aanheffen: het derde deel van de Franse Netflix-hit Lupin, rond de aimabele meesterdief en -vermommer Assane Diop (Omar Sy), ontplooit weer een vinnig kat-en-muisspel. Voor wie de notoire sneakerdrager deze keer de benen moet nemen – nu hij voor de dood van zijn vader eindelijk wraak heeft kunnen nemen op zakenman Hubert Pellegrini – is nog koffiedik kijken. Keren alvast zeker terug: Parijs als decor voor Diops charmante streken en het hondje luisterend naar de naam J’accuse. Komt Lupin, net als in de boeken van Maurice Leblanc, eindelijk oog in oog te staan met Herlock Sholmes? Attends et regarde.

© Netflix

Squid Game: the Challenge

Kijken hoe ver mensen gaan om te winnen, ‘met opportunistische allianties, moordende strategieën en verraad’? Vlaams Parlement TV krijgt dit najaar felle concurrentie van Squid Game: The Challenge. Inpikkend op het denderende succes van die K-dramareeks (dat tweede seizoen komt eraan) dient Netflix een realityspelshow op met een gelijkaardig verloop: 456 in tracksuits gehesen deelnemers strijden in meedogenloos toegepaste kinderspelletjes voor een decadente prijzenpot (4,56 miljoen dollar oftewel 4,14 miljoen euro). De real-life-afvallers komen dan wel niet gruwelijk aan hun eind, volgens uitgelekte getuigenissen heeft het soms niet veel gescheeld.

Lessons in Chemistry

Vorig jaar een bestseller, nu al een dramareeks: het gaat hard voor Lessons in Chemistry. In dat romandebuut stelt de Amerikaanse voormalige copywriter Bonnie Garmus seksisme aan de kaak via het personage Elizabeth Zott, een scheikundige die in de jaren vijftig van de vorige eeuw tegen het glazen plafond botst. Door het roer om te gooien als presentatrice van een succesvol tv-kookprogramma fluistert ze duizenden huisvrouwen in dat ze de patriarchale status quo niet hoeven te slikken. Zott wordt gespeeld door Brie Larson, bekend van Room (2015) en Captain Marvel (2019), maar ook van haar activisme voor meer diversiteit en (gender)gelijkheid.

The Big Bang

Spanning, kwajongensstreken, BV’s en een mespunt populaire wetenschap lijken alweer de ingrediënten te worden van een nieuw programma van Staf en Mathias Coppens voor VTM. Wat de inhoud van The Big Bang betreft, worden de lippen voorlopig stijf op elkaar gehouden. Bekend is alleen dat de broers, van wie de jongste begin september ook zijn Camping Coppens heropent, elke aflevering drie bekende duo’s aan allerlei uitzinnige proeven onderwerpen, in een spannende race tegen de klok. Hamvraag: wie veroorzaakt als eerste de big bang?

Ferry

Naast de grootste drugsbaron van het Zuiden is Ferry Bouman ook het populairste tv-personage van de Lage Landen. In 2019 kroop Frank Lammers voor Undercover voor het eerst in de huid van de sjofele maffiabaas. Drie seizoenen later had de Brabantse xtc-brouwer zijn tegenspeler Tom Waes, die Ferry als flik in de gaten hield op een camping, niet langer nodig. Zo verscheen in 2021 de film Ferry, een origin story over de jonge jaren van de crimineel. Netflixreeks Ferry diept in acht afleveringen het verleden van de man die de Brabantse onderwereld op zijn kop zet verder uit. Toont Ferry nu zijn ware gelaat?

De Club

Kinderen krijgen is geen kinderspel. Dat toont De club, een tragikomische reeks die drie koppels volgt die bevriend raken in een fertiliteitskliniek. De achtdelige Vlaams-Nederlandse fictiereeks met onder andere Dominique Van Malder en Evelien Bosmans komt uit de koker van een handvol scenaristen, waaronder ook Leander Verdievel. Na een intensieve kankerbehandeling – waarover hij Gevoel voor tumor maakte – werd hij onvruchtbaar. Met het taboedoorbrekende De club wil Verdievel naar eigen zeggen het surrealisme van een kinderwens beschrijven en het stille verdriet van onvrijwillig kinderloze mensen zichtbaar maken.

Sarah in Wokeland

In Sarah in genderland wierp tv-maker Sarah Vandeursen vorig jaar onbevangen en empathisch licht op genderidentiteit. Dat deed ze zo goed dat de VRT haar detacheert naar een regelrecht conflictgebied: wokeland.

Exen

In de romantische komedie Exen loopt Gilles (Bart Hollanders) een stoet ex-lieven tegen het lijf, tot ongenoegen van zijn verloofde Yasmine (Serine Ayari), en van zichzelf.