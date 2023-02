Dr. Phil stopt na 21 jaar met zijn dagelijkse talkshow

Phil McGraw stopt na 21 seizoenen met zijn dagelijkse talkshow Dr. Phil. De laatste aflevering van het programma wordt in het voorjaar uitgezonden, melden Amerikaanse media.

De show, waarin McGraw als psycholoog in gesprek gaat met zijn gasten, was in 2002 voor het eerst te zien. ‘Met deze show hebben we duizenden mensen en miljoenen kijkers geholpen met allerlei problemen’, zei de 72-jarige presentator over zijn vertrek. ‘Dit is een geweldig hoofdstuk in mijn leven en carrière geweest, maar er is nog zo veel dat ik wil doen.’

Vorig jaar verschenen verhalen over de ‘ongezonde werksfeer’ die er bij het dagelijkse televisieprogramma zou hangen. Destijds ontkende Dr. Phil die geruchten met klem. ‘Deze aantijgingen zijn vals en puur en alleen gebruikt om een sensatiestuk te schrijven’, liet zijn advocaat weten.