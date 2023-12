Dit zijn de 10 beste Vlaamse tv-series van 2023

1 Boris (Play4)

Een kwarteeuw na het verlies van zijn broer Boris nam cartoonist Jeroom, onze mens van het jaar, ook afscheid van diens as. Hij trok ervoor naar Canada, met Jonas Geirnaert en Bokkie de Repper als emotionele sherpa’s. Vlaanderen bleef wat verweesd achter.

2 Godvergeten (VRT Canvas)

Qua maatschappelijke impact was deze vierdelige serie over misbruik in de katholieke kerk de belangrijkste Vlaamse docureeks sinds mensenheugenis. Laten we bidden dat we het deze keer niet meer vergeten.

3 Knokke Off (VRT Max)

Alles wat Pommelien Thijs aanraakt verandert in goud. Dat gold ook voor deze thriller over rijke jongeren en hun intriges in een badplaats waarvan de naam ons even ontglipt.

4 Hoe was het op school? (VRT Canvas)

Academische uitmuntendheid is niet de grootste zorg van ons onderwijssysteem, bleek uit dit zorgwekkende verhaal over schoolmoeheid, moedig onderwijspersoneel en een nijpend gebrek aan representatie voor de klas.

5 Dagen zonder broer (VRT 1)

Er werd flink wat afgerouwd op tv. Ook Jeroen Meus is zijn broer verloren en maakte daar ingetogen, troostende en krachtige tv over. Met een mooie soundtrack uit de collectie van de overledene.

6 F*** You Very, Very Much (Play4)

In seizoen 2 gelukkig níét volwassen geworden. Ondanks de borstkanker van An, uitgebeeld door een rare muppet, was F*** You Very, Very Much andermaal goed voor uitzinnige oneliners, van de pot gerukte fantasie en véél onverantwoord gedrag.

7 Over de oceaan (Play4)

Geen gebrek aan reality met Jonas Geirnaert dit jaar. We zagen hem ook zeilen in goed gezelschap (van Gert Verheyen tot Elodie Ouédraogo) in Over de oceaan, een toonbeeld van humor, kwetsbaarheid en puike montage.

8 De twaalf (VRT 1)

We zitten nu samengeteld aan 24: in het tweede seizoen van het rechtbankdrama, met een nieuwe zaak en twaalf nieuwe gezworenen, bevestigde VRT 1 zijn autoriteit op het vlak van zondagavondfictie. Op naar de 36!

9 1985 (VRT 1)

Scenarist Willem Wallyn en regisseur Wouter Bouvijn namen ons mee naar de eighties, niet die van de glitter en beenverwarmers, wel die van grauwe luchten, hoge werkloosheid en de Bende van Nijvel. Dat noemt men: een collectief trauma oprakelen in stijl.

10 Sarah in wokeland (VRT Canvas)

Je mag tegenwoordig niks meer zeggen, behalve over woke. Reportagemaakster Sarah Vandeursen bevestigde in dit drieluik dat Sarah in genderland geen toevalstreffer was.