De redactieraad: van welke fictieve papa zou je het kind willen zijn?

Van de sexy daddy uit The Last of Us tot de zachte, maar getormenteerde papa uit Aftersun: het vaderschap blijkt wel een dingetje in de popcultuur. Daarom buigt de Knack Focus-redactie zich deze week over de vraag: van welke fictieve papa zou je het kind willen zijn?

Milena Maenhaut (eindredacteur) – Marlin uit Finding Nemo

Toegegeven: hij is nogal controlerend. Wat enigszins begrijpelijk is, aangezien al zijn visjes op Nemo na om het leven kwamen bij een barracuda-aanval. Bovendien zwemt Marlin een hele oceaan over, raakt hij bevriend met haaien en wordt hij opgegeten door een walvis. Allemaal om zijn zoon te redden uit het aquarium van een tandartspraktijk.

Charlie Swan uit Twilight © National

Renee Henderickx (stagiair) – Charlie Swan uit Twilight

Veel fans verweten Charlie destijds dat hij de relatie tussen Bella en Edward in de weg stond, maar ik begreep hem wel. Ik zou ook niet helemaal gerust zijn mocht mijn dochter met een vampier thuiskomen. Bovendien legt hij zich uiteindelijk neer bij hun relatie en accepteert hij zelfs hun rare vampierbaby. Dat is pas onvoorwaardelijke vaderliefde.

Paps uit Blinker © National

Jozefien Wouters (redacteur) – Paps uit Blinker

Hij vertelt verschrikkelijke dad jokes, brengt je voortdurend in verlegenheid en heeft de zwaarste ongediagnosticeerde ADHD uit de filmgeschiedenis. Maar hij staat wel altijd klaar voor Blinker, zelfs als hij met een bakfietsbioscoop zonder remmen door Brussel moet fietsen. Plus: Warre Borgmans is toch een beetje de Pedro Pascal van de Vlaamse kinderfilm.

Red Forman uit That ‘70 s Show © National

Nicolas Quaghebeur (tv-redacteur) – Red Forman uit That ‘70s Show

Vanwege zijn standvastigheid en rechtlijnigheid en het feit dat hij er acht seizoenen lang mee dreigt om zijn voet in iemands kont te parkeren zonder het effectief te doen. En stiekem ook omdat hij zo’n fantastische garage ter beschikking heeft.

God uit De tien geboden © National

Dave Mestdach (filmredacteur) – God uit De tien geboden

Voor alle duidelijkheid: ik zou mijn papa niet willen ruilen. Maar als ik dan toch een fictief exemplaar moet kiezen, ga ik voor God. Een man van weinig woorden die zijn kinderen heel wat aandoet, maar wel paraat staat als je hem echt nodig hebt. Bijvoorbeeld om een Rode Zee voor je te openen.

Johnny Rose uit Schitt’s Creek © National

Michael Ilegems (coördinator) – Johnny Rose uit Schitt’s Creek

De pater familias van de Roses lijkt misschien weggelopen uit The Godfather, maar eigenlijk is hij een zachtaardige vader die in iedereen het goede ziet. Zelfs nadat hij wordt belazerd door zijn manager, al zijn rijkdom verliest en met zijn gezin in het miserabele Schitt’s Creek moet gaan wonen. Bovendien zou ik dan de broer van socialite Alexis en hipster David zijn. Ook amusant.

Teofiel uit Jommeke © National

Tobias Cobbaert (webredacteur) – Teofiel uit Jommeke

Jommeke spendeert hele dagen bij een oude gekke man die het dorp regelmatig in rep en roer zet met zijn rare uitvindingen. Zijn papa Teofiel vindt dat volstrekt normaal. Niet uit verwaarlozing, wel omdat hij Jommeke zijn dolle avonturen gunt. Misschien niet de meest verantwoorde opvoedingsstijl, maar het levert je wel een interessante kindertijd op.

Mark uit Eighth Grade © National

Geert Zagers (redacteur) – Mark uit Eighth Grade

Mensen kiezen altijd voor showpapa’s. Vaders die mooie speeches geven of voor intense vader-kindmomenten zorgen. Fijn om naar te kijken, maar in het dagelijkse leven nogal vermoeiend. Dus kies ik voor de low key vader uit Bo Burnhams Eighth Grade. Een man die ik me nauwelijks herinner, maar wel zorgzaam en aanwezig is, bermuda’s en polo’s draagt en Mark heet. Vaders horen Mark te heten.