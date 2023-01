‘De Mol’, James Cooke en Bart Peeters in de prijzen in eerste editie van Kastaars

In het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs is zaterdag de eerste editie van de nieuwe awardshow van de Vlaamse media ‘Kastaars!’ georganiseerd. De show was ook te zien op de drie grote televisiezenders Eén, VTM en Play4. Die laatste werd de grote winnaar, met ‘De Mol’ als beste televisieprogramma en presentator James Cooke als mediapersoonlijkheid van het jaar.

Andere belangrijke Kastaars die door het publiek werden gekozen, gingen naar ‘Nonkels’ (eveneens Play4) als beste fictiereeks en ‘Maarten en Dorothee’ (Qmusic) als beste radioprogramma. VRT moest het vooral stellen met door de jury gekozen winnaars: Bart Peeters kreeg een prijs voor zijn hele carrière, ‘Roomies’ kreeg de juryprijs als een programma met grote impact, en Gloria Monserez won de doorbraakprijs.

De Kastaars! zijn een nieuw initiatief van VRT, DPG Media, Play Media en Streamz om de populairste televisie- en radiogezichten en -programma’s in de bloemetjes te zetten. De organisatie maakte tijdens de liveshow ook bekend dat er volgend jaar zeker een tweede editie komt. Opvallend: wie al een Kastaar won, zal die in de toekomst niet meer kunnen winnen in diezelfde categorie.

De meeste prijzen werden gekozen door het publiek, dat vooraf online kon stemmen en daarbij een keuze kon maken tussen tien geselecteerden per categorie. Een jury, onder leiding van Luc Appermont, maakte zelf een keuze voor de laureaten in de categorieën carrièreprijs, juryprijs en doorbraak.

De eerste Kastaar die zaterdagavond werd uitgereikt was die voor ‘deelnemer van het jaar’. Komiek Bart Cannaerts haalde het daarin als deelnemer van ‘De Allerslimste Mens Ter Wereld’ van Brecht en Dziubi uit ‘Blind Getrouwd’, Camille uit ‘The Masked Singer’ en de cast van ‘Restaurant Misverstand’.

Kroongetuigen

In de categorie beste podcastreeks was de Kastaar voor ‘De Kroongetuigen’, waarin naar analogie van de gelijknamige VTM-televisiereeks spraakmakende misdaaddossiers uit de moderne Vlaamse geschiedenis worden besproken. De beste online videoreeks van 2022 is ‘Average Rob’ geworden, van de gelijknamige comedian en presentator, waarin hij onder meer allerlei sporten probeert.

Het beste mediamoment van 2022 kwam dan weer uit latere hoofdwinnaar ‘De Mol’, met name toen ‘mol’ Philippe het programma onverwacht verliet omdat het te zwaar op hem begon te wegen.

Ook voor het beste radioprogramma werd een Kastaar in het leven geroepen. Het eerste exemplaar daarvan ging naar ‘Maarten & Dorothee’ van Qmusic.

Nicole Josy

De verschillende categorieën werden aangekondigd in de vorm van bekende liedjes die in een nieuw jasje werden gestoken door Vlaamse artiesten als Gustaph, Metejoor en Margriet Hermans.

De uitreiking van de prijzen gebeurde door bekende koppen als Erik Van Looy, Jani Kazaltzis, Anne De Baetzelier en Peter Van de Veire.

De presentatie van de show was in handen van Koen Wauters, Gert Verhulst en Danira Boukhriss Terkessidis.

Er was ook plaats voor een emotioneel moment, met Hugo Sigal die muzikaal afscheid nam van zijn vorig jaar overleden vrouw Nicole Josy. Tijdens het nummer werden ook beelden getoond van andere mediapersoonlijkheden die in 2022 overleden.