De balans: dit zijn de beste 10 series van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: internationale tv-series.

10) The Big Door Prize (Apple TV+)

In het slaperige Deerfield onthult een flikkerende automaat de inwoners hun levensdoel. In uw blauwe enveloppe. Leraar Dusty (Chris O’Dowd van The IT Crowd) vindt het maar niks, die instantdroomfabriek. Wij net iets meer.

9) Fleishman Is in Trouble (Disney+)

Het punt van deze serie waarin veel vertrouwde acteurskoppen zitten: alle personages die u zo goed kende toen u jong was, zijn oud geworden, hebben rimpels rond hun ogen en grijze haren in hun baard. En u dus ook. Valt niks aan te doen.

8) The Last of Us (Streamz/HBO)

Een bestaan dat enkel om overleven draait, vraagt om onmogelijke keuzes. Dat terrein verkende een van de meestbesproken series van het jaar: een zombiereeks die niet bijster in zombies geïnteresseerd bleek. Who’s your daddy?

7) The English (Disney+)

Een westernreeks over economisch opportunisme, wapengeweld en genocide waarin vooral één vraag blijft hangen: wat als de goeien het voor het zeggen hadden gehad?

6) Shrinking (Apple TV+)

Na de dood van zijn vrouw besluit psycholoog Jimmy het anders aan te pakken: voortaan vertelt hij zijn patiënten wat hij écht denkt. En zijn buurman lijkt verdacht veel op Indiana Jones.

5) Barry (Streamz/HBO)

Ook het vierde, laatste seizoen van deze reeks over huurmoordenaar annex acteur in de dop Barry bleef een uitmuntende zwarte komedie. Hoofdrolspeler en medebedenker Bill Hader kweet zich voor dit beklijvende slotakkoord zelf ook helemaal van de regie.

4) Dead Ringers (Amazon Prime)

Het verhaal kent u al van de gelijknamige film van David Cronenberg uit 1988. Daarin speelde Jeremy Irons de dubbelrol van twee niet van elkaar te onderscheiden verloskundigen, deze keer vertolkt Rachel Weisz de eeneiige tweeling. Goed voor opnieuw een nachtmerrie met hersens.

3) Abbott Elementary (Disney+)

Nog steeds iets om samen met uw ouders naar te kijken, dit tweede seizoen van de mockumentary over een ondergesubsidieerde lagere school. Een uitstekend warm dekentje voor op de sofa.

2) Beef (Netflix)

Weet waar u aan begint: een banaal verkeersincident, zelfs zonder blikschade, leidt tot een vete tussen sappelende klusjesman Danny (Steven Yeun) en welgestelde middenklasser Amy (Ali Wong). Niet – wij herhalen: níét – naast de pot plassen.

1) Succession (Streamz/HBO)

Kon hier überhaupt discussie over bestaan? Ook in zijn laatste seizoen was Succession de reeks die als geen ander de tijdgeest wist te vatten.

