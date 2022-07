De balans: dit zijn de 10 beste internationale series van 2022 tot nu toe

2022 zit er alweer voor de helft op. Hoog tijd om de balans op te maken en te overlopen welke culturele werken ons jaar al de moeite maakten. Vandaag: de beste series van 2022 tot nu toe.

10. Ms. Marvel (Disney+)

De nieuwe reeks Ms. Marvel markeert de blijde intrede van het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah in het Marvel Cinematic Universe. Bovendien is het ook de eerste Marvelreeks waarin het hoofdpersonage een moslima is. Genoeg redenenen om deze superheldenreeks dus een kans te geven.



9. My Brilliant Friend (seizoen 3) (HBO-Rai/Canvas)

Om spoilerredenen kunnen we niet te veel verklappen over het derde seizoen van My Brilliant Friend, in het geval u de eerste twee seizoenen nog niet gezien zou hebben. het zou immers ook zinloos zijn om Elena Ferrantes vierdelige romancyclus waarop deze reeks gebaseerd is pas bij het derde deel aan te snijden. Neem dus maar gewoon van ons aan dat ook dit derde seizoen weer in schoolvoorbeeld is van hoe je een voortreffelijke literatuurverfilming maakt.



8. Russian Doll (seizoen 2) (Netflix)

Dankzij de pandemie heeft het eventjes geduurd voor we het tweede seizoen van Russian Doll te zien kregen. Dit jaar mochten we alsnog opnieuw genieten van de bizarre tijdreisperikelen van Natasha Lyonne, al werd Groundhog Day ditmaal ingeruild voor Back to the Future. En al de theorieën over wat er nu precies in de serie gebeurt zijn zowaar nog wilder geworden.



7. Better Call Saul (seizoen 6)

Het zesde en laatste seizoen van dé reeks bij uitstek die bewijst dat een spinoff niet altijd een slap afkooksel hoort te zijn. Steeds meer mensen durven zelfs beweren dat Better Call Saul zijn vaderserie Breaking Bad overstijgt. Of u het daarmee eens bent, mag u lekker zelf ontdekken in dit laatste seizoen, waarin eindelijk onthuld moet worden hoe Jimmy McGill zijn naam veranderde naar Saul Goodman.



6. Euphoria (seizoen 2) (HBO/Streamz)

Het eerste seizoen van Euphoria leek speciaal gemaakt om ouders met pubers een hartaanval te bezorgen. Het tweede seizoen deed daar nog een schepje bovenop, met nog schrijnendere taferelen rond drugsverslaving, nog meer extreem ongezonde relaties, en nog minder euforie. Maar hé, allemaal wel heel kleurrijk in beeld gebracht.



5. Station Eleven (HBO Max/Streamz)

Op zoek naar de ideale kompaan tijdens een pandemie, nu een nieuwe coronagolf waar aan onze deur lijkt te kloppen? Zoek niet verder van Mackenzie Davis in de apocalyptische serie Station Eleven, waarin de wereldbevolking door een dodelijke griep gedecimeerd wordt.



4. Stranger Things (seizoen 4) (Netflix)

Wat kunnen we u nog vertellen over het vierde seizoen van Stranger Things dat u niet overal al hebt kunnen lezen? Kate Bush en Metallica hebben het alvast gelezen, gezien de grote schare jonge fans die terugkeerden uit the Upside Down met een flink verouderde muzieksmaak. Dé hamvraag van dit groots opgezette seizoen – durven de makers eindelijk een hoofdpersonage van kant te maken? – gaan we hier uiteraard niet beantwoorden.



3. Yellowjackets (Showtime/Streamz)

Is het Lost met tienermeisjes? Is het Mean Girls met kannibalisme? Hoe je het ook wil omschrijven, qua wilde genremixes kan Yellowjackets wel tellen. En wie goed oplet krijgt niet alleen de meest meeslepende mystery-tv in jaren te zien, maar vooral een subtiel portret van vrouwelijkheid.



2. We Own This City (HBO/Streamz

De grote terugkeer van David Simon en George Pelecanos naar hun geliefde Baltimore voelt in wel meer opzichten aan als een officieus vervolg op The Wire. Opnieuw wordt er een groots tapijt van diverse personages en verhaallijnen geweven. Opnieuw benut Simon zijn journalistieke achtergrond om een diepgaand, genuanceerd totaalbeeld te schetsen. En opnieuw wordt de corruptie van Baltimore tot in de kern blootgelegd. Het grootste en meest verontrustende verschil met The Wire? Ditmaal krijgt u honder procent waargebeurde feiten te zien.



1. Severance (Apple TV+)

In Severance stopt het werk behoorlijk letterlijk wanneer je de kantoordeur achter je dicht trekt, dankzij een chip die in je brein wordt geplant. Ben Stiller regisseerde voor Apple TV+ een fraai gestileerde, mysterieuze thrillerserie die dubbelt als ethisch labyrint voor de kijker.