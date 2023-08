Bart Hollanders over ‘Exen’: ‘Romcom is geen gemakkelijk genre’

In de romantische komedie Exen loopt Gilles (Bart Hollanders) een stoet ex-lieven tegen het lijf, tot ongenoegen van zijn verloofde Yasmine (Serine Ayari), en van zichzelf.

Bart Hollanders (Dealer, Callboys) speelt in Exen een dertiger die zijn wilde haren wil afschudden en zijn leven een meer serieuze wending wil geven. Een personage dat niet zo veel verschilt van Hollanders zelf. ‘Wil ik kinderen of niet? Wil ik een vaste relatie of niet? Ik heb ook geworsteld met de vragen die Gilles zich in de reeks stelt. Het verschil is dat ik inmiddels vier jaar papa ben en die beslissingen dus al gemaakt heb.’

Gilles lijkt minder veraf te liggen van Randy Paret uit Callboys dan van Luca, de mesjogge cokedealer die je speelde in Dealer. Wat voor iemand is hij?

Hollanders: Een echte goedzak, maar soms schiet hij daarmee zichzelf in de voet. Hij zegt vaak sorry, maar soms zijn de sorry’s op. Als hij iets stoms doet, houdt hij dat uit angst om anderen te kwetsen voor zichzelf, waardoor hij steeds meer ballen in de lucht moet houden. Ironisch genoeg sneuvelt daarbij de grootste bal: die van zichzelf.

Als dat maar goed komt.

Hollanders: Als het fout loopt, dan loopt het ook écht fout. De serie bevat enkele zeer komische scènes waarin mijn personage zichzelf voor schut zet. Ondanks zijn onhandigheid is Gilles een empathische, joviale kerel die graag leert uit zijn fouten. Hij is geen lomperik. Hij gelooft echt in de liefde, maar soms kan die romantiek hem naar het hoofd stijgen. Vooral als hij een glas te veel op heeft.

Exen is niet louter feelgood.

Hollanders: Dat vond ik zo goed aan het scenario. Samen met scenarist-showrunner Bert Van Dael (Clan, De twaalf, Beau Séjour, nvdr.) en regisseur Pieter Van Hees (Undercover, Chaussée d’Amour, nvdr.) zijn we op zoek gegaan naar het evenwicht tussen humor en fijngevoeligheid. Romcom is geen gemakkelijk genre. Je wilt het niet te zeemzoet maken, maar ook niet te plat. Het moet evenwichtig zijn om geloofwaardig te blijven. Ik hoop dat we daarin geslaagd zijn.

Nam je er de liefdesscènes met plezier bij?

Hollanders: Die horen bij een romcom. Gelukkig kan ik het goed vinden met mijn tegenspelers. Het was fijn om Serine Ayari te leren kennen. Ze reist de wereld rond met haar stand-upcomedyshows en is heel ad rem, maar ze heeft ook een gevoelige kant. Topmadam. Mijn fictieve exen worden neergezet door vier fantastische actrices: Charlotte Timmers, Ella-June Henrard, Janne Desmet en Eva Binon. In elke aflevering staat een andere ex centraal, waardoor je altijd een andere versie van het verhaal te zien krijgt, en niet alleen het oordeel van Gilles. Een héél goede insteek.