Amerikaanse actrice Michelle Trachtenberg op 39-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse actrice Michelle Trachtenberg, vooral bekend van haar rollen in ‘Gossip Girl’ en ‘Buffy the Vampire Slayer’, is op 39-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media woensdag.

Trachtenberg werd woensdagochtend door haar moeder dood aangetroffen in haar appartement in New York. Het zou gaan om een natuurlijk overlijden. De actrice onderging onlangs een levertransplantatie en mogelijk zouden er complicaties opgetreden zijn. Een autopsie moet uitsluitsel geven.

In ‘Buffy’ speelde ze Dawn Summers, de zus van Buffy, en in ‘Gossip Girl’ vertolkte ze Georgina Sparks. Trachtenberg was ook regelmatig te zien in gastrollen in bekende series zoals ‘Law & Order: Criminal Intent’, ‘NCIS: Los Angeles’ en ‘Criminal Minds’.

Ze speelde ook in films, onder meer ‘Harriet the spy’ (1996) en ‘EuroTrip’ (2004).