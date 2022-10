Amerikaanse acteur Leslie Jordan omgekomen bij verkeersongeval

De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hij werd 67 jaar. Jordan, bekend van televisieseries als Will & Grace en American Horror Story, overleed volgens Amerikaanse media nadat hij in Hollywood met zijn wagen inreed op een gebouw, mogelijk was hij onwel geworden.

Jordan speelde in talrijke televisieproducties, waaronder Hearts Afire en Boston Legal. In 2006 won hij een Emmy voor zijn gastrol in de populaire sitcom Will & Grace.

Leslie Jordan verwierf de voorbije jaren ook faam op sociale media. Zo plaatste de komiek tijdens de coronapandemie hilarische filmpjes op Instagram, wat hem bijna zes miljoen volgers opleverde. Hij was eveneens actief in de theaterwereld en als muzikant.