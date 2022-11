Beleef actie in Het Hoge Noorden

Het Hoge Noorden staat bekend voor zijn uitgestrekte landschappen en ongerepte natuur, het is de ideale bestemming om tot rust te komen door de adembenemende stilte. Maar Scandinavië leent zich daarnaast ook erg goed tot een avontuurlijke vakantie: je kan je zowel in de zomer als in de winter actief uitleven tijdens allerlei originele activiteiten.

Wintersport & Lapse activiteiten

Lapland is de perfecte bestemming voor wie van wintersport houdt en op zoek is naar een alternatief voor de traditionele skivakantie. De vele gezellige dorpjes in Fins Lapland beschikken over skipistes met verschillende niveaus. Bovendien zijn de honderden kilometers aan langlaufpistes hét bewijs dat langlaufen een vaak beoefende sport is in Lapland.

Behalve skiën staan er tal van unieke activiteiten op je te wachten tijdens een vakantie in Lapland. Scheur over een bevroren rivier met een ijsbuggy, bestuur je eigen huskyslede of kom adembenemende sneeuwlandschappen tegen op de sneeuwscooter. ’s Avonds trek je eropuit met een gids op zoek naar het noorderlicht tijdens een speciale sneeuwschoenwandeling.

Met de 4×4 door IJsland

Kraters, vulkanen, watervallen, zwarte stranden, mostapijten, geisers en ijsmeren. Dit is nog maar het begin van wat je kan bewonderen in de spectaculaire natuur van IJsland. Start de 4×4 en maak een rondreis door IJsland. Verdwalen kan je niet, aangezien er maar één ringweg rond het eiland loopt. Op deze weg liggen verschillende hoogtepunten die vlot bereikbaar zijn met de auto.

Voor wie een beetje meer avontuur wil, kan in de zomer of in de winter van de ringweg afwijken en met de 4×4 het binnenland ontdekken. Trotseer grindwegen, rotsachtige pistes en soms zelfs rivieren om nog meer buitenaardse locaties te bewonderen.

Noorse adrenaline

Noorwegen is de place to be voor wie houdt van avontuur en adrenaline. Wandel op gletsjers of door woelige landschappen, krijg een adrenalinestoot op rotswanden tijdens via ferrata met ziplines, of stap op een motorboot en ga wilde dieren spotten.

In de zomer is Noorwegen de perfecte bestemming om watersportactiviteiten te doen. Tijdens het raften peddel je langs zandstranden en eindeloze bossen. Verder kan je ook gaan kajakken, canyoning of zelfs surfen. In het Hoge Noorden van Noorwegen beleef je deze activiteiten onder de prachtige middernachtzon, een indrukwekkend natuurfenomeen waarbij de zon niet meer onder de horizon zakt.

Soft adventure in Zweden

In de zomer is Zweden een paradijs voor wandelaars, fietsers, kanoërs en kajakkers. Stap aan boord tijdens een meerdaagse kanotocht met overnachting op je eigen eiland, overnacht in een berenkijkhut of wandel naar een verlaten wildernishut zonder elektriciteit, helemaal back to nature, tijdens een tweedaagse wandeltocht.

Ook het Zweedse dierenrijk is enorm gevarieerd. Vanuit tal van locaties kan je per bus, per boot of per 4×4 op wildlife safari vertrekken, op zoek naar bevers, elanden en lynxen.

Campervakantie door Scandinavië

Een andere manier om Scandinavië te ontdekken is met een camper. Dankzij je huis op wieltjes heb je de vrijheid om je eigen route uit te stippelen en te overnachten waar je maar wil. Bovendien heerst er het allemansrecht in Scandinavië. Dit betekent dat je vrij bent om op ontdekking te gaan en te kamperen in de wilde natuur, zolang je zorg draagt voor de omgeving. Zwem in één van de duizenden meren, sla je hengel uit als je een visvergunning hebt en kom tot rust rondom een gezellig kampvuur. Kortom: geniet van de vrijheid in de wondermooie natuur van Scandinavië.

Op avontuur met Nordic

Dankzij Nordic beleef jij je dé ultieme vakantie in het Hoge Noorden. Actie en avontuur afgewisseld met intens genieten van adembenemende landschappen. Bovendien kan je samenzitten tijdens een persoonlijk gesprek met een Travel Designer om jouw droomreis uit te stippelen. Met al hun kennis en ervaring zorgen zij ervoor dat het een vakantie wordt om nooit te vergeten!