‘Kempendochters zijn de grootste, tofste vedettes van ons land’

Jozefien Wouters grasduint elke week in het nieuwste cultureel erfgoed.

Omdat een complottheorie doorgaans weinig nut heeft als je de enige bent die erin gelooft, wil ik hierbij graag mijn favoriete hypothese de wereld insturen: onze beste popzangeressen komen uit de Kempen. Dat klinkt misschien als een nogal extreme stelling, maar denk er even over na. Kate Ryan. Natalia. Hadise. Linda Mertens. Silvy De Bie. Barbara Dex. Allemaal hebben ze wortels in de Kempische aarde. Belle Perez is zelfs vanuit Limburg naar Herenthout verhuisd. Dat kan geen toeval zijn.

Uiteraard zijn er uitzonderingen. Loredana is van Genk, Camille Dhont van Wevelgem, Kim Kay van Dendermonde en Dana Winner van Hasselt. Maar ik ben er zeker van dat mocht het wetenschappelijk onderzocht worden, ik statistisch gezien gelijk zou krijgen. Gent heeft zijn noiserock, Brussel zijn hiphop en de Kempen hun commerciële popzangeressen. De Kempische popzangeres heeft trouwens een mannelijke variant die vreemd genoeg compleet het tegenovergestelde klinkt: De Kempische punker. Daarover is al zo veel gezegd en geschreven dat Kempenpunk een officiële term werd. Terwijl Kempenpop, oftewel K-pop, een relatief onbekend, maar in mijn ogen veel interessanter fenomeen is.

Ik heb er al meermaals mijn hoofd over gebroken, maar ik zou ook niet weten waar het aan ligt. De Kempen lijken niet bepaald het Los Angeles van Vlaanderen. Misschien zit er iets in het water van de Kleine Nete of ligt het aan het feit dat de Kempen in de zomer vaak de warmste plek van Vlaanderen is en een tropisch klimaat muzikaliteit stimuleert. Mogelijks is het DNA van de Kempenaars via natuurlijke selectie zo geëvolueerd dat ze betere stembanden hebben. Het is ook niet ondenkbaar dat er in de Kempen zo weinig te beleven valt dat een carrière als popster de enige uitweg lijkt. Of wie weet heeft het te maken met het feit dat het woord Kempen komt van het Latijnse ‘campinia’, wat open vlakte betekent en zou kunnen impliceren dat er The Sound of Music-gewijs vaak in velden wordt gezongen en gehuppeld. (Ja, ik lig hier ‘s nachts van wakker.)

In ieder geval: het levert een specifiek soort popster op. Mijn lievelingssoort, misschien wel. De Kempische Popzangeres is het type popster dat je de ene dag op het podium van het Sportpaleis ziet staan en de volgende dag per ongeluk tegen het lijf loopt op de Sint-Jozefkermis van Rijkevorsel. Eentje die star quality combineert met volkse nuchterheid. Natalia zingt als een Amerikaanse souldiva, maar praat als een Oevelse buurvrouw. Kate Ryan woonde feestjes bij met Beyoncé, Solange en Alicia Keys, maar bestelde er naar eigen zeggen ne cola en nutjes. En na een spontane performance in café La Barraca in Mol, maakt Linda Mertens deze maand (hopelijk) haar comeback tijdens de Sportpaleisshow van Regi. Kempendochters zijn de grootste, tofste vedettes van ons land. Volstrekt objectieve waarneming.