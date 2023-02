‘Cokegebruikers responsabiliseren is even zinvol als mensen die de Apple Store uit komen arresteren voor slavernij’

Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen – vorig jaar nog Twee zomers op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Ik ben niet voor coke. Het is een onnozele drug. Eerder nog: een drug voor onnozele mensen. Mijn soort mensen, voor een stuk. Yups met net te veel zakgeld, verwend mediavolk, wereldsterren uit Betekom en Spiere-Helkijn, patserige advocaten en journalisten met botjes of baardjes of beide. Kortom, de grote kleine ego’s. Nu, ik heb ook een betrekkelijk groot ego, maar het laatste wat ik wil, is dat nog ’s gaan oppompen door wat poeder door mijn systeem te jagen. Geef mij maar een weed smoker die een complot ziet in Star Wars of desnoods een pill-popping marina in een Toyota Yaris. Maar coke: nah.

Het zit intussen wel overal, waarschijnlijk ook tussen de pagina’s van dit boekje. En dat kan me op zich echt verontrustend weinig schelen, maar sympathie heb ik er nu ook weer niet voor.

Sympathie heb ik wel voor humoristen, en dan niet het minst zij die vinden dat cokegebruikers de verantwoordelijkheid dragen voor de full-on straatoorlog die nu al even bezig is in de gezellige provinciestad Antwerpen.

Op zich een prachtig principe: consumeren met individuele verantwoordelijkheid voor een complete productiecyclus, van grondstof tot afgewerkt product.

Eerlijk gezegd: ik zou meteen tekenen. Als iedereen meedoet? Wow. De wereld gaat echt op de kortste tijd ongelooflijk veel beter worden. Het probleem hiermee is dat je juridisch wel een eenvoudige lijn kan trekken, moreel is dat iets moeilijker.

Zo maken we een wettelijk onderscheid tussen legale en illegale producten. Cocaïne: illegaal. De Samsung Galaxy waar je de coke van afsnuift: legaal. Nunchaku: illegaal. Truitje bij H&M met het woord ‘nunchaku’ erop: legaal.

Het spijtige feit is dat voor de meeste legale massaproducten er illegale, mensonwaardige zaken moeten gebeuren voor iemand het hier meeneemt uit de winkel of bestelt op Amazon. Maar we wassen de uitbuiting in de laatste fases van het product in die gevallen wel even wit net voor het over the counter gaat, zodat de witte wereld niet wakker hoeft te liggen van lastige schuldgevoelens: ‘Designed in California’, ‘Design by Ølraf Knutsenborg’. OK, als je dat wil geloven, Noah en Katrien: geniet dan van je jeans van 19.99 en wijs met de vinger naar elke snul die wat coke naar binnen snort.

Cokegebruikers responsabiliseren omdat er granaten ontploffen in de binnenstad, is even zinvol als mensen die de Apple Store uit komen arresteren voor de slavernij in de Congolese kobaltmijnen.

Wie belt Tim Cook, Elon Musk en wie er ook baas moge zijn bij Inditex, Samsung, Huawei of Sony om te zeggen dat hun plastic prullen illegaal zijn voor verkoop tot ze hun hele cyclus hebben herbekeken en binnen normen gaan werken die we hier in het Westen voor onszelf zouden hanteren? Niemand? Geen kandidaten? Och zeg, zo jammer. Misschien moeten we coke legaal maken en er veel belastingen op aanrekenen, overigens het enige afschrikmiddel met echt effect. Tot dan doen we verder zoals we bezig zijn: het op de Hollanders en de salonsnuivers steken terwijl de kogels in het rond vliegen. Je zou ervan gaan snappen waarom iedereen aan de drugs gaat.