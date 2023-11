‘Clickbait is een kunst, en geen enkele andere site heeft die zo goed onder de knie als Showbizz24’

Ook Tobias Cobbaert grasduint in het nieuwste culturele erfgoed.

Tijdens een van mijn vele sessies ‘eindeloos door Facebook scrollen tot ik iets mild interessants tegenkom’ raak ik goud.

‘Sam Gooris heeft bijzondere ontmoeting achter de rug: “Na 16 jaar”’, zo luidt de artikelkop die plots op mijn scherm verschijnt. Uiteraard is mijn interesse meteen gewekt. Sammeke Gooris is een man die ik sowieso een warm hart toedraag, en een ontmoeting na zestien jaar, die moet toch wel erg bijzonder zijn? Ik vraag me af met welke belangrijke persoon hij na al die tijd weer herenigd is. Een verloren broer? Een bastaardzoon? Een man die hem ooit na een ernstig auto-ongeluk gereanimeerd heeft?

Ik klik de link aan en krijg een artikel van drie zinnetjes te zien. Onderaan wordt doorverwezen naar een Instagrampost van Sam. ‘Hiere de Ronny de metser sé. Blij weerzien na 16 jaar.’ Dat is het bijschrift bij een foto van de zanger met een andere man. Of Ronny ooit iets voor hem gemetseld heeft, of gewoon toevallig een metselaar is die zestien jaar geleden het aangetrouwde lid van de Pfaff-familie heeft ontmoet, wordt niet verduidelijkt. Erg belangrijk is dat ook niet in dit verhaal. Opmerkelijker is dat er uit deze onbenullige Instagrampost een volledig nieuwsbericht opgetrokken werd, en dat ik er toch maar weer op geklikt heb. Ik zou me bekocht moeten voelen, maar ik ervaar alleen maar diepe bewondering. Ze hebben me weer liggen.

In mijn stoutste dromen wordt ook deze column de aanleiding voor een artikel op Showbizz24.

‘Ze’, dat zijn de mensen achter Showbizz24, mijn favoriete nieuwsmedium. Clickbait is een kunst, een geen enkele andere site heeft die zo goed onder de knie als Showbizz24. Werkelijk elke Instagrampost van een bekende Vlaming of elk licht opvallend citaat in een podcast kan er tot een prikkelende titel geboetseerd worden. En wanneer ik zeg dat ze over alles clickbait kunnen maken, dan bedoel ik werkelijk alles. Zelfs het weerbericht. ‘Jacotte Brokken voorspelt veel regen, onweer en hagel: “Wisselvalligheid gaat nog tot die dag aanhouden”’ Tot welke dag? Tja, ik zal het artikel weer moeten lezen om erachter te komen.

Van alle titels die Showbizz24 ooit geproduceerd heeft, is een van mijn favorieten ‘Kat Kerkhofs neemt geen blad voor de mond: “Zo denk ik over dikke tetten”’. Had ik me daarvoor ooit afgevraagd hoe Kat Kerkhofs over dikke tetten denkt? Nee. Kan het me op dit moment bijzonder veel schelen? Ook nee. Weet ik dat ik er opnieuw in geluisd werd en dat dat artikel over een domme opmerking gaat die Kerkhofs tussen de soep en de patatten in een tv-programma maakte? Absoluut. Kun je het me kwalijk nemen dat mijn nieuwsgierigheid het weer van me won en dat ik het artikel toch heb aangeklikt? (Dikke tetten zijn écht haar ding, trouwens.)

Met enkele vrienden die mijn fascinatie voor Showbizz24 delen, heb ik ondertussen een soort spelletje ontworpen. Wanneer we een prikkelende titel tegenkomen, sturen we die naar elkaar door en dan moet de anderen raden hoe de vork precies in de steel zit. ‘Marie Verhulst staat versteld van reacties: ze neemt drastisch besluit over vriend Jef Oomen’, kopte Showbizz24 onlangs. Ik ben op mijn hoede, want uit ervaring weet ik dat elke beslissing daar wel heel snel als ‘drastisch’ bestempeld wordt. Maar toch, het koppel zal toch niet uit elkaar zijn?

Ik haal opgelucht adem, want ik lees dat Marie onlangs voor het eerst samen met Jef naar een evenement met een rode loper is gegaan. Ze schrok van de aandacht die ze als koppel van de fotografen kregen, waarop ze het drastische besluit nam om de volgende keer weer alleen te komen. Eind goed, al goed.

In mijn stoutste dromen wordt ook deze column de aanleiding voor een artikel. ‘Knack Focus-journalist Tobias Cobbaert brengt mooie boodschap: “Dit vind ik van Showbizz24”’. Ik kan maar dromen.