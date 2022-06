Zwangere Guy is hoofdact op de Lokerse Feesten

Met Zwangere Guy als laatste headliner is de line-up van de Lokerse feesten compleet. De Brusselse rapper sluit de eerste avond af.

Rapper Zwangere Guy komt op 5 augustus naar de Lokerse Feesten. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Op de openingsdag zijn onder meer ook Damian ‘Jr Gong’ Marley en ‘T Hof Van Commerce geprogrammeerd. Zwangere Guy is de laatste headliner die aangekondigd wordt voor het tiendaagse festival, dat nu een volledige affiche heeft.

Eerder werden al internationale namen als Kings Of Leon, Kraftwerk en Black Eyed Peas aangekondigd. Maar ook Belgisch talent is vertegenwoordigd, met de Gentse electroband The Subs, de Antwerpse hiphopsensatie YONG YELLO en Bazart. De Lokerse Feesten lopen van vrijdag 5 tot en met zondag 14 augustus 2022.