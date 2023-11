De Vlaamse zangeres Samantha, die vooral bekend is door haar wereldhit ‘Eviva España’, is vrijdag op 75-jarige leeftijd gestorven.

Dat meldt persagentschap Belga.

Samantha, die eigenlijk Christiane Bervoets heet, overleed in het woonzorgcentrum de Regenboog in Zwijndrecht. Haar grootste hit, ‘Eviva España’ (1971), groeide uit tot een internationaal succes. Het lied werd tientallen keren gecoverd. In totaal is het lied – alle versies samen – wereldwijd meer dan 40 miljoen keer verkocht.