Zangeres Roberta Flack (Killing Me Softly) overleden

De soul- en R&B-zangeres Roberta Flack is overleden, zo berichten verschillende Amerikaanse media waaronder het muziektijdschrift Variety maandag. Ze werd 88 jaar.

Flack is vooral bekend van het nummer ‘Killing Me Softly’, dat later gecoverd werd door de Fugees. Ze kreeg hiervoor een Grammy. Haar doorbraak beleefde ze begin jaren 1970 met ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ toen regisseur Clint Eastwood het nummer gebruikte in zijn regiedebuut ‘Play Misty for Me’. Ook dat nummer kreeg een Grammy. Het duet met Peabo Bryson ‘Tonight I Celebrate My Love’ was een hit in onze contreien.

Flack was ook een klassiek geschoolde pianiste. Een oorzaak voor haar overlijden werd maandag niet gegeven, maar de zangeres leed al enkele jaren aan ALS. Ze overleed in het bijzijn van haar familie.