You probably know this song is about you: een beknopte geschiedenis van de wraakplaat

Daar dient de volgende wraakplaat zich al aan. Ter promotie van haar nieuwe album Did You Know There’s a Tunnel under Ocean Blvd liet Lana Del Rey exact één billboard plaatsen: in Tulsa, waar haar ex, een voormalige agent, woont. Vier afrekeningen in songvorm.

Scum (Nick Cave)

In 1986 bracht Nick Cave Scum uit, een tirade gericht aan zijn voormalige huisgenoot Mat Snow waarin hij hem een ‘miserable shitwringing turd’, ‘chronic masturbator’ en ‘shitlicker’ noemde, zijn huis een ‘fucking slum’ en zijn vrouw ‘some slut’, een ‘cocksuckstress’ en een ‘herpes bath towel type’. De reden: Snow, tevens een journalist voor NME, had in zijn review van The Firstborn Is Dead geschreven dat de plaat ‘de dramatische spanning van zijn eerste album mist’. Nick Cave was snel boos in de jaren tachtig.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Bloody Mother Fucking Asshole (Martha Wainwright)

Rond haar dertigste levensjaar was Martha Wainwright het beu dat haar vader, Loudon Wainwright III, wel in zijn songs over zijn kinderen schreef, maar in het echte leven niet naar hen omkeek. ‘Zeker omdat hij er zelf altijd grappig en charmant uit komt, terwijl hij ons als zagende slachtoffers afschildert.’ Die emoties bundelde ze in een ep van vijf nummers, fijntjes getiteld Bloody Mother Fucking Asshole. Openingszin: ‘Poetry has no place for a heart that’s a whore.’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Bitch Better Have My Money (Rihanna)

Een titel die veel meer steek houdt als u weet dat Rihanna, drie jaar voor de track verscheen, een rechtszaak tegen haar voormalige boekhouder inspande nadat zijn slechte financiële advies haar negen miljoen dollar gekost en op de rand van het bankroet gebracht had. Bitch Better Have My Money werd begeleid door een zeven minuten durende videoclip waarin ze de vrouw van een fictieve boekhouder kidnapt, martelt en haar man finaal neerschiet. (Slik.) Rihanna en haar boekhouder kwamen uiteindelijk tot een schikking van 10 miljoen dollar.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Limp (Fiona Apple)

Voor zover wij weten de enige song waarin een artiest zich voorstelt hoe een ex sinds haar vertrek bij het masturberen geen erectie meer kan krijgen. Aan wie deze wraakballade uit 1999, over een vrouw die uit een ongezonde relatie wil stappen, gericht is, is niet helemaal duidelijk. (Wellicht is het goochelaar David Blaine, al is ook regisseur Paul Thomas Anderson een kanshebber.) Maar de zinnen ‘Make me cry, get off now, baby / It won’t be long till you’ll be lying limp in your hands’ moeten bij íémand een belletje doen rinkelen.