Yesnomaybe, Ise en Bwana zijn De Nieuwe Lichting van Studio Brussel

De luisteraars van Studio Brussel hebben beslist: de winnaars van de Nieuwe Lichting 2024 zijn Yesnomaybe, Ise en Bwana. Bij de prijsuitreiking in de Beursschouwburg in Brussel op maandag haalden de band en twee soloartiesten het van ruim duizend andere kandidaten, het grootste aantal inschrijvingen dat de muziekwedstrijd al binnenrijfde in twaalf edities.

De negen finalisten werden geselecteerd door een vakjury, daarna was het aan de luisteraars. Met de uitreiking trapt Studio Brussel de Week van de Belgische Muziek af.

De drie winnaars zullen nog vaker te horen zijn op de zender, prijken op de cover van Knack Focus, krijgen professionele begeleiding en mogen in 2024 een voorprogramma spelen in concertzaal Ancienne Belgique.

De dromerige one-woman-band Bwana, de grungy punkers Yesnomaybe, en de breekbare gitaarsongs van Ise volgen in de voetsporen van populaire Belgische acts als Brihang, Portland, en Sons. ‘Elk jaar opnieuw zijn we verbaasd hoeveel muzikaal talent er in Vlaanderen rondloopt’, zegt StuBru-nethoof Steven Lemmens. ‘Studio Brussel geeft ze met veel liefde het laatste duwtje dat ze nog nodig hebben om hun carrière op gang te trappen.’