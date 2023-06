Will Tura heeft alzheimer en brengt allerlaatste single uit

Will Tura (82) heeft beginnende alzheimer. Dat heeft hij vrijdag zelf bekendgemaakt in een video-interview met schoonzoon en televisiemaker Luk Alloo op Radio 2. Eerder had de keizer van het Vlaamse lied al gezegd dat hij na ruim zestig jaar op de planken niet langer zal optreden. Hij brengt nog een allerlaatste single uit in samenwerking met Bart Peeters.

‘Ik heb beginnende alzheimer en ik moet ertegen vechten’, aldus Will Tura in het video-interview op Radio 2. ‘Ik voel en begrijp dat niets blijft duren en ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen. Zodat mensen beseffen: Will weet wat hij wil, en als hij het zo ziet, dan moet hij het zo doen.’

‘Mensen moeten beseffen dat het voor mij nu moeilijk wordt’, zegt hij ook.

Tura brengt nog een allerlaatste single uit: ‘Als ik terugkijk’. Hij componeerde het nummer zelf en Bart Peeters schreef de tekst. Will Tura draagt het nummer op aan zijn publiek. In het lied overheerst vooral de dankbaarheid voor zijn carrière.