VRT organiseert opnieuw voorrondes om een kandidaat te selecteren voor het Songfestival

Peter Van de Veire had tijdens de aankondiging van de Zomerhit van het jaar nog een nieuwtje. De preselectie voor Eurosong keert terug op Eén.

In 2016 organiseerde de VRT Eurosong-voorrondes om een kandidaat voor het Songfestival te vinden. Laura Tesoro kwam toen als winnaar uit de bus met het nummer ‘What’s the pressure’, waarmee ze tiende eindigde in de finale van het Songfestival.

Voor het Songfestival van 2023, dat in het Verenigd Koninkrijk zal plaatsvinden, gaat de VRT opnieuw op zoek naar ‘iemand of iemanden’, verklapte Peter Van de Veire tijdens de finale van de Zomerhit.

Artiesten kunnen zich voor de preselecties kandidaat stellen met een liedje. Die voorrondes zullen te zien zijn tijdens televisieshows op Eén en het publiek kan meestemmen. Meer details zijn nog niet bekend.