Voor Reneé Rapp is een muzikale carrière altijd al Plan A geweest

Reneé Rapp

Tot voor kort stond Reneé Rapp vooral bekend als zingende actrice. Dankzij haar rol als opper-mean girl Regina George in de Broadwaymusical van Mean Girls. Maar vooral als de haast even gemene, lesbische rijkeluisstudente Leighton in de HBO-reeks The Sex Lives of College Girls. Nochtans heeft Rapp er nooit een geheim van gemaakt dat zangeres worden altijd al haar plan A was. Als kind leerde ze zichzelf zingen door Beyoncé te imiteren. Daarna werd ze kortstondig lid van Daddy’s Little Girl, volgens Rapp zelf ‘een girlband met een satanische naam die klonk als een gegentrificeerde, heel slechte versie van Destiny’s Child’. En op haar achttiende won ze een Jimmy, een Amerikaanse award voor middelbareschoolmusicals.

Na Everything to Everyone, haar eind vorig jaar verschenen debuut-ep, volgde onlangs haar eerste langspeler Snow Angel, die ze tussen al haar acteerklussen door schreef en opnam. Een verzameling boze popbangers, dramatische meekweelnummers en hartverscheurende ballades in de traditie van Billie Eilish en Olivia Rodrigo en meteen ook een sneer naar iedereen die haar ooit heeft verweten te emotioneel te zijn. Smeer uw stembanden en dansbenen in, ga naar uw vaste streamingdienst en druk op play. En rapp!

Een willekeurige quote ‘Acteren is gewoon een hobby. Een geweldige, fucking coole hobby. Maar wel een hobby.’

