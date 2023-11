Van Technotronic tot 2 Fabiola: vijf essentiële nummers uit de Belgische Eurodance

Belpop transporteert u deze en volgende week naar de nineties en nillies met een dubbelaflevering over de hoogdagen van de eurodance. De Belgische bijdrage aan het dancegenre in vijf essentiële nummers.

1. Pump Up the Jam (Technotronic)

In 1989 bracht de Belgische groep Technotronic Pump Up the Jam uit, een voorbode van de eurodance die in de jaren negentig alomtegenwoordig zou worden. De lome housebeat zette feestjes in lichterlaaie, maar het was vooral de crossover met rap en hiphop die profetisch zou blijken. Pump Up the Jam werd een wereldwijd succes en stond bijna overal bovenaan de hitlijsten. Niet mis voor een singletje uit Vlaanderen.

Het was bijna anders gelopen: naar verluidt zouden er op de eerste versie van het nummer geen raps van Ya Kid K en MC Eric te horen zijn, maar samples van comedian Eddie Murphy. We zijn heel benieuwd naar hoe de belpop er dan zou hebben uitgezien.



2. No Limit (2 Unlimited)

Misschien wel het meest archetypische eurodancenummer. No Limit heeft alles om je terug naar de nineties te katapulteren: een stompende beat, een zangeres die een euforisch refrein zingt en een rapper die onzin als ‘the sound from my mouth is the rap you hear’ uitkraamt. Serieus, de bars in dit genre zijn een kunst op zich. Niet alleen wordt er inhoudelijk niets wezenlijks verteld, het ritme is altijd een beetje ongemakkelijk, wat de muziek op de een of andere manier nog energieker maakt.

Het nummer kende trouwens écht geen limieten. No Limit werd een nummer 1-hit in 35 landen en is nog steeds een klassieker op (de leukere) trouwfeesten.



3. Lift U Up (2 Fabiola)

Ik moet eerlijk bekennen dat ik 2 Fabiola pas leerde kennen in 2014, toen Patje Krimson en Loredana met She’s after My Piano een gooi deden naar het Eurovisiesongfestival. Uiteindelijk mochten ze ons land niet vertegenwoordigen, maar het nummer werd wel een gigantisch succes en won zelfs de MIA voor hit van het jaar.

Maar de song van 2 Fabiola die het succes van de Belgische eurodance het best illustreert, is Lift U Up uit 1995, met zijn catchy refrein, ongemakkelijke raps en beat waarop je niet kunt stilstaan.‘I lift you up to the highest emotions’, klinkt het, en 2 Fabiola begreep perfect dat subtiliteit daarbij geen optie was.



4. La Vache (Milk Inc)

Ondanks de populariteit van het genre, haalden critici en muzieksnobs hun neus op voor eurodance en al zeker voor de melige vocal trance van Milk Inc. Dat weerhield Regi Penxten, Filip Vandueren en Linda Mertens er evenwel niet van om Sportpaleizen uit te verkopen en in 2009 Rock Werchter plat te spelen, tot afgrijzen van de rockliefhebbers. De grote terugkeer van Mertens tijdens de recente shows van Regi in het Sportpaleis toont nog maar eens hoe populair de ongecompliceerde, melige eurodance van Milk Inc nog steeds is.

Toch ging de release van hun doorbraaksong La Vache niet van een leien dakje. Het nummer was aanvankelijk vooral een hit in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, niet in eigen land. Bovendien was Linda Mertens op dat moment nog geen lid van de groep. Op La Vache horen we Nikkie Van Lierop, de oorspronkelijke zangeres die volgens Wikipedia opstapte na meningsverschillen met ‘achtergronddanseres Tamara’. Een turbulent begin voor Milk Inc, maar dat kon niet voorkomen dat de krijsende saxofoon van La Vache zich in het collectieve geheugen nestelde.



5.Something (Lasgo)

Milk Inc heeft heel wat hits op zijn naam staan, maar hét vocal trance-nummer is toch Something van Lasgo. De pulserende trancebeat, de extreem melodramatische tekst en de pathos waarmee zangeres Evi Goffin zingt: 2001 was het summum van de Belgische eurodance. In tegenstelling tot andere nummers in deze lijst haalde Something niet de hoogste plek in de hitlijsten, met een piek op nummer vijf in Vlaanderen, maar het nummer weet nog steeds clubgangers te beroeren. Heel wat hippe dj’s steken Something in hun sets en dit jaar alleen al verschenen twee interessante remixes. Trance-dj Courtesy transformeerde het nummer tot een minimalistische ambienttrack, terwijl ene Bclip er voor het Mexicaanse platenlabel Naafi een stommende reggaetonversie van maakte. Te vinden onder de titel Hold Me in Ur Arms (Melancotrance Edit). Aanrader!



