Van de ‘cup song’ op Youtube naar het grote scherm: maak kennis met Maisy Stella

LEEFTIJD 21 LOCATIE Verenigde Staten INSTAGRAM @maisystella IN HET KORT Voormalige kindster. Die van de ‘cup song’. Anne Hathaway is fan.

Ook als je in 2012 zelf niet jong was en meedeed, heb je op zijn minst íémand rare dansroutines zien doen met een bekertje. Dat jaar gingen twee meisjes viraal met een filmpje waarin ze Call Your Girlfriend van Robyn zingen terwijl ze op tafel trommelen met een leeg margarinedoosje. De ‘cup song’ lanceerde de YouTube-, zang- en acteercarrière van de Canadese Maisy Stella en haar oudere zus Lennon. Maisy acteerde van haar achtste tot haar veertiende in Nashville (samen met haar zus, ze spelen de dochters van Rayna Jaymes, de countryster om wie de serie draait). Ze trad intussen ook op voor Taylor Swift en zong de themasong van de Netflixreeks Spirit Riding Free.

Maar toen Nashville na zes seizoenen stopte, droomde Maisy Stella van een leven als een normale tiener. ‘Ik was geobsedeerd door shows als Girl Meets World’, vertelde ze aan Nylon. ‘Ik wilde héél graag een rugzak hebben, naar school gaan en mijn spullen in een kluisje stoppen – en toen deed ik het.’ Het leek erop dat Maisy Stella een kindster zou blijven.



Tot nu. Nadat ze het ‘heel erg had gemanifest’ scoorde ze de hoofdrol in My Old Ass, de coming-of-agefilm van Megan Park (The Fallout) over een tiener die tijdens een paddo-trip een oudere versie van zichzelf ontmoet (gespeeld door Aubrey Plaza) en allerlei raad krijgt. Van ‘wees lief voor je broers’ en ‘draag je beugel’ tot ‘pas op voor een jongen die Chad heet’. Ze won er eerder deze maand de Critics Choice Award voor beste jonge actrice mee. En volgend jaar is ze te zien in Flowervale Street als de dochter van Ewan McGregor en Anne Hathaway, die overigens een grote fan is van Maisy Stella en haar ‘perfecte’ vertolking in My Old Ass. ‘Ik mis het heel erg om met Anne Hathaway op de set te staan’, zei Stella aan Interview. ‘Ze zorgde ervoor dat ik elke dag genoeg elektrolyten in mijn water had.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik maakte me als kind zorgen of ik nog wel zou kunnen acteren als ik gay zou zijn. Straks geloven ze me niet als ik een jongen kus?’

TE ZIEN IN My Old Ass, nog steeds op Prime Video.