Muziekcollectief V23 verlegt op serieus-onserieuze manier de grenzen in clubgenres

V23 is een Hasselt-based muziekcollectief dat de grenzen in clubgenres probeert te verleggen. Vrijdag trekken KN1PS, Ax Emblem en Ruby naar Antwerpen om voor het eerst hetzelfde te doen in Trix met ‘Trancegression’, hun nieuwe evenementenreeks.

Op een zonnige maandagnammiddag, op het terras van Moncafé, tegenover het oude stadhuis van Hasselt, langs de voormalige vestiging van De Serre, vertellen Koby Ignoul (KN1PS) en Cell Van Lommel (Ax Emblem – tot voor kort CellVL) over hun muziekcollectief V23, de nood aan meer creatieve plaatsen in de stad en de grensloosheid van hun muziek en identiteit.

© Jente Waerzeggers

De naam pikte ze op uit de tabel van Mendeljev: een chemisch element met symbool V en atoomnummer 23. ‘We wilden iets dat futuristisch zou klinken en waar bijna niemand de betekenis van kent, zodat anderen er zelf betekenis aan kunnen geven. Je kan er eender welke identiteit aan koppelen, wat je maar wil,’ legt Ax Emblem uit. Dat de betekenis van de naam geen grenzen heeft, is geen toeval. Ook in de muziek en identiteit van V23 zijn de grenzen ver te zoeken.

Ruimte creëren voor weirdo’s

‘Tweeënhalf jaar geleden startte ik met het project’, vertelt KN1PS. Robin Van Keulen (Ruby) en Ax Emblem sloten later aan. Met drie proberen ze de grenzen in clubgenres te verleggen. Hoe? Door grenzeloze muziek te brengen: Baby van Justin Bieber, Chief Keef met techno, rustige ambient, deconstructed clubmuziek en dan plots weer een popnummer. ‘Bij V23 kan het allemaal, onze muziek kent geen grenzen.’ Door alles wat maar goed klinkt te mixen, creëren ze een unieke sound, gebaseerd op geluiden van het internet.

© Jente Waerzeggers

Maar daar is niet overal ruimte voor, en daarom wil V23 die zelf creëren. ‘In mijn thuisstad miste ik een plek waar ik mezelf kon zijn, en waar andere weirdo’s zoals mij zich ook thuis zouden voelen.’ In Brussel zijn Slagwerk, He4rtbroken en Isengard hier al mee bezig. Organisaties die net als het vervlogen Brusselse Format en Supervue Festival in Luik grote inspiraties waren voor KN1PS. ‘V23 was een pure gok, ik had geen idee of het zou aanslaan, maar ik dacht: als het in andere steden kan, kan het hier ook.’

Internetkinderen

Dat V23 internetbased sounds gebruikt, is ook geen toeval. ‘Ik ben opgegroeid op het internet, hij ook.’ KN1PS kijkt naar Ax Emblem die het woord overneemt: ‘Je zou ons kinderen van het internet kunnen noemen.’

Op twaalfjarige leeftijd kocht KN1PS een draaitafel. ‘Ik wilde net als Swedish House Maffia worden, maar daar is niets van gekomen,‘ lacht hij. ‘Pas drie jaar later, in de periode dat hiphop in Hasselt erg naar voor kwam, organiseerde en draaide ik voor het eerst op het hiphopevenement Datway in Café Café. Maar ik realiseerde me dat ik het saai vond om enkel hiphop te draaien, dus ik ging steeds meer experimenteren met muziek.’

© Jente Waerzeggers

Bij Ax Emblem begon het anders: met dubstep. Maar dat gaf hij snel op toen hij de kunst van mixing en mastering ondervond. ‘Al van jonge leeftijd was ik gefascineerd door de verschillen tussen geluiden. Dat begon op een dag in de MediaMarkt: ik luisterde naar hetzelfde nummer met de verschillende koptelefoons in de winkel. Op elk toestel klonk het nummer anders en ik vroeg me af hoe dat kon en hoe je die verschillen kon doen verdwijnen.’ Zo werd zijn passie voor muziek en geluid geboren.

Terwijl Ax Emblem de communicatie doet, maakt Ruby de grafische werken en houdt KN1PS zich bezig met de organisatie. ‘We vullen elkaar goed aan,’ zegt KN1PS, als Yin en Yang – maar dan met drie. ‘Ik volg meer mijn gevoel als ik draai, terwijl Ax Emblem meer rationeel te werk gaat. Ruby is dan weer degene die zorgt dat er door het werken heen ook gelachen wordt, wat ik soms vergeet. Ik neem alles serieus, ook de muziek die we brengen. Maar hij leerde me muziek onserieus te nemen op een serieuze manier.’

Muziek zonder grenzen

Met die serieus-onserieuze houding lanceerden ze hun eerste evenement in februari 2020. Alle weirdo’s kwamen samen op de clubnacht in Bluw, een omgetoverd eetcafé in Hasselt dat net voor corona opende en samen met pandemie weer verdween. ‘Rest in peace, Bluw’, betreurt Ax Emblem. Enkele weken later leek het ook voor V23 het begin van het einde te zijn toen ons land in lockdown ging en we gedoemd waren om thuis te zitten.

Hoewel de plannen voor de evenementenreeks in het water vielen, hield V23 het hoofd toch boven water met enkele zittende evenementen in De Serre. ‘We waren blij dat we op die manier onze muziek toch naar buiten konden brengen’, maar dat was niet het enige alternatief, ze kwamen met een nieuw concept: Radio V23, een reeks dj-sets van KN1PS, Ax Emblem, Ruby en vele andere lokale en internationale artiesten op de Soundcloudpagina van V23.



Bovendien opende de coronacrisis nog meer deuren. ‘We hadden meer tijd om na te denken wat we precies wilden doen.’ Dus verdiepten de internetkinderen zich nog meer in het internet. En zo werd hun al-op-internet-gebaseerde sound nog digitaler en experimenteler.

Wat begon als een hardcore- en technofeest, kent nu geen grenzen meer. Hardstyle, IDM, EDM, trap, ambient, noise, techno, metal, in een V23 dj-set kan het allemaal. Springen van het ene naar het andere genre, genres mixen, een popnummer spelen en dan weer iets alternatief. V23 toont de contrasten van verschillende muziekstijlen: een extreme afwisseling van zacht en hard.

© Jente Waerzeggers

‘Geen stress’

Tegenwoordig is er zo veel keuze dat je er weer stress van krijgt. Als je Instagram opent, krijg je al zo veel prikkels. Maar stress is niet nodig, volgens KN1PS. ‘Mensen denken vaak dat ze één ding moeten kiezen. Dat is niet zo, je kan alles doen. Je hoeft dus niet te stressen. Verschillende elementen verzamelen van wat je interessant vindt, is de sleutel tot het creëren van je eigen identiteit. En dat probeer ik niet alleen duidelijk te maken met de muziek die ik draai, maar ook met de kleren die ik draag.’ KN1PS heeft een kort mulletkapsel, draagt een wijde skaterbroek, een oversized voetbal T-shirt, wandelschoenen en een Guccipet die de outfit ‘drerrie’ maakt. Op die manier wil hij aantonen dat het wél allemaal samen kan.

© Jente Waerzeggers

Onderweg naar de toekomst

Toch worden de grenzen komende vrijdag meer afgelijnd dan gewoonlijk – met het eerste evenement van de reeks Trancegression, een trance- en technofeest in Trix. ‘Ik ben erg geïnspireerd door de 90s trance- en technoscene,’ vertelt Ax Emblem, ‘met Trancegression willen we zoeken naar de grens tussen scene van toen, en die van nu, en waar die grenzen elkaar raken.’

Met plannen om later meer evenementenreeksen te organiseren – naast de grenzeloze V23-evenementen – gaan KN1PS, Ax Emblem en Ruby de toekomst verder tegemoet, in de hoop om hun collectief ooit een platenlabel te kunnen noemen. ‘We zijn nog steeds zoekende, maar dat is uiteindelijk de droom die we willen waarmaken.’