U mag meezingen met Porcelain id op Focus Music Box

Op 22 juni speelt de eigenzinnige singer-songwriter Porcelain id een gratis concert in onze Focus Music Box. Verwacht een intieme liveperformance mét intensiteit.

Focus Music Box is terug! De hele zomer lang kunt u opnieuw elke woensdag terecht op See U, aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene, voor een gratis aperoconcert dat afwisselend geprogrammeerd wordt door Knack Focus en Focus Vif.

Het eerste concert uit de koker van Knack Focus vindt plaats op 22/6 om 18 uur en is er een van Porcelain id, alias de 23-jarige Hubert Tuyishime. Die leverde in 2020 de intrigerende debuutep Mango af (waarvan in september een akoestische herwerking verschijnt bij Unday Records), scoorde een jaar later een gouden medaille op Sound Track en speelde al voorprogramma’s voor Meskerem Mees.

Intieme liveperformances met intensiteit zijn naar eigen zeggen het handelsmerk van Tuyishime, die zich in onze Focus Music Box – voor het eerst – zal laten vergezellen door een pianist, Shelby Dhondt. ‘Spannend, want tot nu toe was het alleen ik en mijn gitaar’, aldus Tuyishime in Knack Focus. ‘Eigenlijk was het ultieme doel altijd al om er een volwaardige band bij te halen, zodat ik niet de hele tijd zelf een instrument hoef te spelen. Ik ben ooit begonnen als zanger in de folkrockband Aedell Wolff en toen deed ik zelfs splits op het podium. Dat hoeft nu ook weer niet, maar ik mis het wel om wat meer te kunnen bewegen. (lacht)’

Met de vorige week uitgebrachte single Vlaanderen heeft Porcelain id alvast ‘een cafénummer’ op hun palmares. ‘Geen idee of ze de context begrijpen – het is een nummer over hoe ik me als zwarte en queer persoon niet altijd welkom heb gevoeld – maar zelfs in het jeugdhuis van Nijlen brulden ze enthousiast en ladderzat ‘houd me vast voor den donkere komt, want ook ik schiet tekort’ mee. (lacht)‘ Ook op Focus Music Box mag u gerust meezingen.

De deuren gaan op 22/6 open om 16 uur, het concert begint om 18 uur. De toegang is gratis.