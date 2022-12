Twin Peaks-componist Angelo Badalamenti (85) overleden

Componist Angelo Badalamenti, die wereldberoemd werd dankzij de titelsong van hitserie “Twin Peaks”, is op 85-jarige leeftijd overleden. Het nieuws werd bekendgemaakt door een familielid en door het Museum of the Moving Image in New York, de stad waar de componist woonde.

De Italiaans-Amerikaanse componist werkte veel samen met regisseur David Lynch. Badalamenti verzorgde niet alleen de muziek voor “Twin Peaks”, maar ook voor films als “Blue Velvet”, “Lost Highway” en “Mulholland Drive”.

In totaal maakte de componist muziek voor bijna honderd films en series. Andere grote titels waar hij zijn medewerking aan verleende, waren “The Beach”, “A Nightmare on Elmstreet 3”, “Arlington Road” en “Un long dimanche de fiançailles”. Daarnaast werkte Badalamenti veel samen met een groot aantal popartiesten, onder wie de Pet Shop Boys en Marianne Faithfull.