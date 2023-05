Toto en Clouseau komen naar 37ste Night of the Proms

De 37ste editie van Night of the Proms brengt op 24 en 25 november Toto, Clouseau, Anastacia, en James Morrison naar het Antwerpse Sportpaleis. Zij worden net zoals de voorbije jaren begeleid door het Antwerp Philharmonic Orchestra, het koor Fine Fleur, en dirigente Alexandra Arrieche.

Clouseau stond al twee keer als verrassingsgast mee op het podium van de Proms, maar nu zijn ze voor het eerst een van de centrale acts op de affiche. Koen en Kris Wauters verzorgden intussen ook al maar liefst 118 keer een eigen concert in het Sportpaleis.

Co-headliner wordt de Amerikaanse rockband Toto, die vorige zomer nog in ons land te zien was in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Toto is bekend van hits als Africa, Rosanna en Hold The Line. De samenstelling van de band veranderde tijdens hun intussen 45 jaar durende carrière regelmatig, weliswaar met gitarist als Steve Lukather als constante. Toto was ook in 1994 en 2003 al te gast op de Proms.

Nog een blij weerzien wordt het met Anastacia. De zangeres die hits scoorde met I’m Outta Love en Left outside alone stond in 2012 al eens op de Belgische editie van de Proms. De vierde bekendgemaakte artiest is James Morrison, die in 2006 uit het niets beroemd werd met zijn album Undiscovered, met daarop onder meer de wereldhit You Give Me Something.