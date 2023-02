The Hickey Underworld kondigt comeback aan

Tijdens De Popcast van de Week vertelden gitarist Jonas Govaerts en bassist Yorgos Taskiridis dat de Antwerpse rockgroep officieel weer bestaat.

In 2016 liet de Antwerpse rockgroep The Hickey Underworld weten dat de band die zomer doodgebloed was. ‘Ik denk dat onze tijd gewoon gekomen was. We hebben drie platen gemaakt waar we fier op kunnen zijn, maar tegen het einde zaten we niet meer helemaal on the same page. De sfeer was weg, de fut eruit. En ook in creatief opzicht was het op,’ vertelde zanger Younes Faltakh destijds aan Knack Focus.

Nu lijkt de creatieve vlam van het viertal echter weer aangewakkerd te zijn. Tijdens de Popcast van de Week – de Studio Brussel-podcast waar Stijn Van de Voorde doorgaans de gastheer is, maar die nu door Thibault Christiaensen werd voorgezeten – kondigden gitarist Jonas Govaerts en bassist Yorgos Taskiridis de terugkeer van de groep aan. ‘We komen binnenkort met nieuwe muziek en gaan ook live spelen. We kijken ernaar uit om iedereen terug te zien,’ klonk het.

De afgelopen jaren hebben de leden van The Hickey Underworld niet stilgezeten. Frontman Younes Faltakh richtte met Arabormal een nieuwe band op. Jonas Govaerts regisseurd afgelopen zomer nog de Vlaamse cultfilm H4z4rd, met Dimitri Vegas in de hoofdrol. Gitarist Tim Vanhamel haalde met Millionaire zijn andere band weer van onder het stof. En bassist Yorgos Tsakiridis kon u horen bij onder meer Bed Rugs en Borokov Borokov.

Op vrijdag 14 juli speelt The Hickey Underworld op Rock Herk. Een concrete datum voor nieuw werk is er nog niet, maar binnenkort volgt er ongetwijfeld meer info.