Terug van nooit weggeweest: ‘Kinderen van drum-‘n-bass brengen de scene terug’

Drum-‘n-bass leek de voorbije jaren misschien naar de achtergrond verdwenen te zijn, maar volledig uitgestorven was de scene nooit. Volgens Murdock is het genre helemaal terug van nooit weggeweest. Samen met een hoop collega’s komt hij dat bewijzen in een bijna uitverkochte Trix, waar op 6 en 7 mei het tweedaagse Liquicityfestival voor het eerst in Antwerpen plaatsvindt.

In andere landen zette het label Liquicity verschillende festivals op touwen nu voor het eerst ook in ons land. Naast Belgische artiesten staan er komend weekend dj’s uit Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en zelfs Zwitserland op het podium van Trix. Vreemd dat het zo lang duurde, want ook in ons land leeft drum-‘n-bass al een tijdje.

De opkomst

Eind jaren negentig was drum-‘n-bass erg populair in de Britse ravescene. Het genre is, net als junglemuziek, ontstaan uit breakbeat, een verzameling van substijlen binnen de elektronische dansmuziek. Breakbeat wijkt af van de regelmatige ritmes die gebruikt worden in house-, techno- en trancemuziek, genres die je tegenwoordig veel hoort in clubs. In tegenstelling tot die genres, worden bij drum-‘n-bass snelle breakbeats en lage bassen gebruikt.

Hans Machiels, beter bekend als Murdock, was er vanaf het begin bij: vijfentwintig jaar als dj en dertien jaar als producer. Jaarlijks organiseert hij het festival Rampage, en nu helpt hij ook mee het Liquicityfestival in Antwerpen op poten te zetten. Volgens hem brak drum-‘n-bass veertien jaar geleden het hardst door. Na de release van Netsky’s eerste album in 2010, schoof de scene sterk naar de voorgrond: zijn concerten raakten helemaal uitverkocht, radiozenders draaiden zijn nummers en op feestjes en zelfs op scoutsfuiven draaiden de dj’s bijna heel de avond drum-‘n-bass. Rond 2012 verdween de scene echter weer naar de achtergrond en nam de technoscene de fakkel over.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Van jump up naar dancefloor

Terwijl techno het voortouw nam, verdween drum-‘n-bass naar de undergroundwereld. Jump up, een subgenre van drum-‘n-bass getypeerd door harde, agressieve bassen en simpele kick-snare drums, werd in 2016 erg populair binnen de undergroundscene. Joran Alaerts – dj en producer Captain Bass – begon toen net aan zijn muziekcarrière. ‘Nadat mijn broer me jump up liet horen, ging ik naar zo’n feestje met vrienden. Het was volledig nieuw voor mij en ik vond het ontzettend bijzonder. Het enthousiasme en de energie van het publiek waren zo intens, dat ik meteen verliefd werd op de scene. Vanaf dat moment wist ik: op dat podium wil ik ook staan.’

Het subgenre is de laatste jaren naar de achtergrond verdwenen, en maakte plaats voor dancefloor drum-‘n-bass, een energieker subgenre dan liquid drum-‘n-bass, maar rustiger dan jump up – denk aan nummers van Dimension en Sub Focus. ‘Liquid drum-‘n-bass en dancefloor drum-‘n-bass waren typische subgenres voor de periode van Netsky’s eerste album, die subgenres nemen nu de scene opnieuw over.’ vertelt Murdock.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De nieuwe hype tijdens corona

‘Veel jump up artiesten maakten dancefloor drum-‘n-bass tijdens de pandemie.’ Een van die artiesten is de vierentwintigjarige Captain Bass, aan wie Murdock vroeg om een setje met dancefloor drum-‘n-bass te spelen op het evenement. ‘Ik ben nu bezig aan nieuwe dancefloor drum-and-bassnummers die ik vrijdag zal spelen, naast de nummers die ik tijdens de lockdowns maakte.’ vertelt de jonge artiest. Waarom zo veel artiesten die switch maakten, heeft volgens Axel Debarmaix – Andromedik – te maken met de pandemie. ‘Jump up is harde feestmuziek. Als je thuis bent, niet kan uitgaan en ’s avonds gewoon in bed ligt, luister je toch liever naar iets dat rustiger klinkt. Daarom is dat subgenre nu een hype geworden.’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Niet alleen corona, ook TikTok heeft de drum-‘n-bass terug op de kaart gezet. Goodman UK, een TikTok Influencer, plaatst bijna dagelijks een video waar hij koffie, thee of een smoothie drinkt – of gewoon danst zonder drankje – terwijl hij een drum-and-bassnummer afspeelt; dat is dan de track die hij die dag promoot. Hij noemt het concept Daily DNB. Onder andere Statement van Captain Bass kreeg er een populariteitsboost van. ‘Toen hij mijn nummer in zijn video gebruikte, zijn de streams op Spotify flink omhoog gegaan.’ Statement heeft nu meer dan 200.000 streams op Spotify.

Nood aan Belgisch, vrouwelijk talent

Hoewel corona en TikTok de scene weer deden opleven, blijft het aantal vrouwen in de Belgische drum-and-basswereld relatief klein, terwijl dat in andere landen niet zo is. Vrijdag staat de Nederlandse Yue op de line-up als enige vrouwelijke dj. In de Belgische scene kent Murdock geen vrouwelijke artiesten. Maar volgens Andromedik zijn ze meer dan welkom. ‘Er is nood aan vrouwelijk talent in de scene, dat zou gezond zijn. Het is een extra dynamiek die – wie weet – de Belgische scene groter kan maken.’ Maar dan moeten sommigen eerst af van de toxische denkpatronen, zegt Andromedik, zoals niet willen geloven dat een vrouw volledig zelf een nummer kan maken. ‘Hoe meer vrouwen zich gaan mengen in de scene, hoe sneller die mindset verandert.’ En die mindset speelt zich niet enkel af in de muziekwereld, vertelt Murdock. ‘Het gaat over de hele maatschappij.’ Naast denkpatronen die moeten veranderen, moet een vrouw de eerste stap zetten naar het podium, ‘dan zullen anderen ook volgen, en zo komen er meer vrouwen in de Belgische scene.’

Kinderen van drum-‘n-bass

Volgens Murdock is het geen toeval dat de scene uitgerekend nu weer heropleeft: opkomende artiesten van tegenwoordig, zoals Andromedik, Used en Captain Bass, zijn opgegroeid met drum-‘n-bass in de periode toen Netsky doorbrak. ‘Ze waren 14 à 15 jaar. Op hun eerste feestjes werd er bijna alleen maar drum-‘n-bass gedraaid, en zo zijn ze verliefd geworden op dat genre.’ Kortom, ze zijn opgegroeid met drum-‘n-bass, en dat drijft hen om ook zulke muziek te maken. Ook voor Andromedik is dat het geval. ‘Op mijn veertiende ontdekte ik drum-‘n-bass door Netsky. Sindsdien begon ik meer en meer naar het genre te luisteren en een jaar later producete ik mijn eigen nummers.’ In 2015 bracht hij zijn eerste ep uit onder het label van Murdock, Radar Records.

Toch gaat het volgens Murdock om een tijdelijke comeback. ‘Binnen enkele jaren gaat iedereen zijn eigen weg, sommigen gaan house maken, anderen techno. Dan verdwijnt de drum-‘n-bass scene in de undergroundwereld. Maar binnen vijf tot tien jaar, wanneer de jongeren van nu – die opgegroeid zijn met de drum-and-bassartiesten van deze tijd – muziek gaan maken, brengen ze de scene opnieuw terug. En zo blijven we in een cyclus waar de scene terugkeert en opnieuw verdwijnt. Maar uitsterven, dat zal drum-‘n-bass nooit doen.’