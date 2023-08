Singer-songwriter Mustii is Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival

De RTBF stuurt singer-songwriter Mustii volgend jaar naar het Eurovisiesongfestival in het Zweedse Malmö. Dat heeft de Franstalige openbare omroep woensdag bekendgemaakt.

Mustii is de artiestennaam van de 32-jarige Thomas Mustin uit Brussel. Hij brengt popmuziek met een ‘hypnotiserende stem die breekbaar en tegelijkertijd krachtig klinkt’, zegt de Vlaamse openbare omroep VRT in een persbericht.

Mustii bracht al twee albums uit, speelde op festivals als Les Ardentes en Les Nuits Botaniques en verkocht drie keer de Ancienne Belgique uit.

Naast singer-songwriter is Thomas Mustin ook acteur. Hij speelde onder meer mee in de RTBF-reeks La Trêve, die ook op Netflix te zien is. In 2017 vertokte hij een rol in de Franse film Je voulais juste rentrer chez moi, twee jaar later won hij de Magritteprijs voor ‘Beste jonge mannelijk talent’.

Het Eurovisiesongfestival vindt op zaterdag 11 mei 2024 plaats in het Zweedse Malmö. De halve finales gaan door op 7 en 9 mei. Over het nummer waarmee Mustii naar Zweden trekt wordt later nog gecommuniceerd.