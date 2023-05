Sergeant, ‘de luiste band van België’, heeft dan toch een debuutplaat uitgebracht

LEDEN Ferre Marnef, Benjamin Cools en Geraldine Vanspauwen. LEEFTIJD ‘late twintigers’. LOCATIE Brussel. IN HET KORT Band. Niet meer lui. Nog steeds een beetje zelfdestructief.

Geef acht! ‘De luiste band van België’ heeft al zijn ijverigheid bij elkaar gesprokkeld. Zo’n zes jaar na het ontstaan van het project rond voormalig Soldier’s Heart-soldaten Ferre Marnef en Benjamin Cools brengt Sergeant dan toch een titelloze debuutplaat uit – op Stroom, het label van Ziggy ‘Nosedrip’ Devriendt. ‘We kunnen het zelf haast niet geloven’, lacht frontman en bezieler Marnef. ‘Ik zag Sergeant altijd als een liveband en heb lang geweigerd om muziek op te nemen. Maar uiteindelijk vonden we het toch zonde van al dat werk en zijn we in onze gigantische berg aan demo’s, loops en geluidsfragmentjes gedoken om er echte liedjes van te maken. Aan een slakkentempo, maar toch. We doen zelfs promo!’

Niet dat u Sergeant nu van sell-outisme kunt beschuldigen. De band doet nog steeds koppig zijn eigen, ietwat zelfdestructieve ding. Door muziek te maken die zo moeilijk te omschrijven valt dat er speciaal termen als ‘abstracte punk’, ‘indient’ (een samentrekking van indierock en ambient) en ‘een uit de hand gelopen date tussen postpunk en krautrock’ voor in het leven werden geroepen. Door songtitels te kiezen die zo lang zijn dat ze niet eens op Spotify passen. (Onze favoriet: Seduced by Each and Every Shiny Object I Became an Infant in a Sea of Glance). En door u live, met de hulp van gitarist Geraldine Vanspauwen, nog meer op het verkeerde been te zetten. ‘Ik geef toe: een beetje zelfsabotage is ons niet vreemd.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Tijdens concerten breken we onze songs helemaal af om ze vervolgens herop te bouwen tot een vrijere, experimentelere vorm. Je gaat dus nog kunnen meezingen, maar wel heel vals.’

IN CONCERT op 12.05 in Au Kalme in Brussel, op 27.05 in Social Harmony in Gent, op 08.06 in de Beursschouwburg in Brussel en op 18.06 in Dokrijk in Antwerpen.



