Roméo Elvis, Ed Sheeran, Editors en meer laten in Oekraïne opgenomen beelden uit videoclips verwijderen

Het gaat om een actie van het Rode Kruis, dat op deze manier aandacht wil blijven vragen voor de aanslepende oorlog in Oekraïne.

Sinds deze morgen zijn er op de youtubepagina van het Rode Kruis-Vlaanderen enkele videoclips te zien, waarin de meeste beelden onbeschikbaar zijn gemaakt. Het gaat om allemaal videoclips die oorspronkelijk in Oekraïne werden opgenomen. 2step van Ed Sheeran, Paradise van George Ezra, Frankenstein van Editors, Never Let You Go van Rudimental, Nico And The Niners van Twenty One Pilots, Shine van Years & Years, Let it happen van Tame Impala en Malade van Roméo Elvis werden zo in een minimalistisch jasje gestoken.



De bedoeling van het Rode Kruis is om blijvende aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne, die op 24 februari exact een jaar geleden begonnen zal zijn. Op deze manier wil het Rode Kruis vermijden dat de getroffen mensen in Oekraïne, net als de beelden in de videoclips, uit onze gedachten zouden verdwijnen. ‘In het conflictgebied dreigen nog veel mensen en plaatsen te verdwijnen. En het is onze plicht als humanitaire organisatie om alle slachtoffers te blijven helpen. We willen dus samen met de acht artiesten vragen om dit conflict niet te vergeten, hoe lang het ook nog blijft duren’, zegt Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen, in een bijhorend persbericht.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn er momenteel meer dan 17 miljoen slachtoffers van de oorlog die dringende humanitaire hulp nodig hebben. Iedereen die het Rode Kruis wil steunen kan terecht op rodekruis.be/oekraine of een bijdrage storten op BE53 0000 0000 5353. Met die bijdrages zal het Rode Kruis onder andere drinkbaar water, voedsel, hygiënekits, kleding, stroomgeneratoren en medische hulp voorzien.