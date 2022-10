Rock-‘n-roll-legende Jerry Lee Lewis (87) overleden

De Amerikaanse zanger en pianist Jerry Lee Lewis is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een van de belangrijkste vertolkers van het rock-‘n-rollgenre dat opkwam in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zijn bekendste nummer was ‘Great Balls of Fire’.

Lewis stierf in zijn woning in Memphis, Tennessee, zo heeft zijn agent bekendgemaakt.

De artiest leerde zichzelf op 9-jarige leeftijd pianospelen en trad op zijn 14e voor het eerst in het openbaar op. Lewis had naast zijn hit ‘Great Balls of Fire’, die hij in 1957 uitbracht, ook succes met het nummer ‘Whole Lotta Shakin’ Goin’.

Lewis kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Eerder deze maand was hij te ziek om bij de ceremonie aanwezig te zijn waarbij hij werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Volgens zijn management had de zanger griep. Singer-songwriter Kris Kristofferson nam de prijs voor hem in ontvangst en overhandigde deze later zelf aan Lewis.

Jerry Lee Lewis behoorde met onder meer Little Richard, Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley en Carl Perkins tot de pioniers van de rock-‘nd-roll.

‘Hij hamerde zo hard op de piano en met zo’n overgave dat het een mirakel was dat het instrument niet instortte’, luidde het persbericht toen hij in 1986 werd opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. ‘Hij is een uitdagende, roekeloze, onvermoeibare wildeman die je kan doen rocken tot je alles vergeet’.

De zanger trouwde zeven keer in zijn leven. Begin jaren vijftig maakte hij Dorothy Barton tot zijn eerste vrouw. Een paar jaar later schokte Lewis de wereld door zijn nichtje, de 13-jarige Myra Gale Brown, te huwen. Dit huwelijk hield dertien jaar stand maar zijn carrière leed onder de boycots tegen het kindhuwelijk. In 2012 trouwde hij voor de laatste keer, dit keer met zijn persoonlijke verzorgster Judith Brown. Afgelopen week werd Lewis al ten onrechte doodverklaard door TMZ. De woordvoerder van Lewis ontkende het nieuws en stelde dat de Amerikaanse entertainmentsite zich had gebaseerd op ‘een anonieme tip die bullshit was’.



Hierna de grote data uit het leven van de rock-‘n-rolllegende.

-29 september 1935: geboren in Ferriday, in de staat Louisiana, in het zuiden van de Verenigde Staten.

-1956: neemt in Memphis (in de staat Tennessee) deel aan een mythische opname met drie rock- en countrylegendes: Elvis Presley, Carl Perkins en Johnny Cash.

-1957: neemt ‘Whole lotta shakin goin on’ op, de song die samen met ‘Great balls of fire’ van hem een van de grote sterren van die tijd maakt.

-1958: de pers ontdekt zijn huwelijk met zijn 13-jarige nicht, waarover schande wordt gesproken. Het echtpaar krijgt twee kinderen voordat het in 1970 uit elkaar gaat.

-1968: komt weer op de voorgrond met country-albums.

-1986 : wordt opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, het rockmuseum in Cleveland (Ohio).