RIP hyperpop: PC Music, het meeste invloedrijke label van het voorbije decennium, houdt er na 2023 mee op

Triest nieuws voor alle hippe vogels, heuglijk nieuws voor al onze lezers die zich de laatste jaren telkens weer afvroegen wat we nu precies bedoelden met ‘hyperpop’.

Charli XCX maakt weer conventionele popmuziek, 100 Gecs klonk op hun nieuwe album een pak minder neurotisch dan vier jaar geleden en ook artiesten als Dorian Electra en Underscores lieten meer organische klanken in hun geluid toe. Het is u misschien niet opgevallen, maar hyperpop, het genre dat enkele jaren geleden furore maakte met een opgefokte, digitale sound, lijkt officieel zijn eindpunt te hebben bereikt.

Deze zomer werd dan ook het einde van PC Music aangekondigd, het label/collectief dat in 2013 werd opgericht door de Britse producer A.G. Cook en wiens revolutionaire sound later hyperpop zou worden genoemd. Wat Cook en de zijnen maakten, was popmuziek in elke zin van het woord, maar klonk toch als iets dat we nog nooit eerder hadden gehoord. PC Music-leden als Gfoty, Danny L Harle en Hannah Diamond kleedden pop uit tot de essentie en gebruikten zo veel autotune dat het bijna griezelig klonk. Het resultaat was minimalistische maar catchy popmuziek waar haast alle menselijkheid uit werd gefilterd, waardoor het al snel werd weggezet als een postironische kritiek op onze consumentencultuur.

A.G. Cook © National

Maar PC Music bleek meer dan een kunstproject of popparodie te zijn. De sound sloeg aan. Wijlen Sophie, geen officieel lid van PC Music maar er nauw aan verbonden, werkte samen met Madonna, Lady Gaga en Charli XCX en bracht het geluid zo naar de mainstream. Ondertussen mocht labelbaas A.G. Cook producen voor grote namen als Jónsi en Caroline Polachek. Die laatste werkt ondertussen heel nauw samen met Danny L Harle. En het label inspireerde ook een nieuwe generatie artiesten, zoals 100 Gecs en Alice Longyu Gao.

Nu, tien jaar na de eerste release van PC Music, zoeken veel artiesten andere (maar daarom niet minder interessante) oorden op. Op haar nieuwe album Perfect Picture klinkt Hannah Diamond een pak oprechter en minder digitaal dan voorheen. Dorian Electra’s laatste plaat Fanfare klinkt meer als Britney Spears met metalgitaren dan als postironische computermuziek. En Charli XCX verklaarde hyperpop vorig jaar al dood, nog voor ze het ‘gewonere’ album Crash uitbracht.

Charli XCX © National

Dat PC Music er nu mee ophoudt, is dus misschien niet meer dan logisch. Het label heeft zijn hoogtepunt bereikt. Cook en co. hebben een nieuw genre op de kaart gezet, gaven popmuziek een beter imago en werkten samen met de grootste popsterren van nu. Vorig jaar mocht A.G. Cook zijn steentje bijdragen aan een nummer op Beyoncés Renaissance. Danny L Harle zat dan weer samen met Tame Impala aan de knoppen van Houdini, de nieuwe single van Dua Lipa. PC Music is dan wel op pensioen, van zijn invloed bent u nog lang niet af.

Hannah Diamond © National