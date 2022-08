The Haunted Youth triomfeert met breed uitwaaierende droompop

Limburgse groepen op een Limburgs festival: het blijkt een gouden combinatie te zijn. De clubtent was dan ook enkele maten te klein om alle belangstellenden voor The Haunted Youth te herbergen. In november brengt het gezelschap zijn langspeeldebuut uit en de verwachtingen van het publiek zijn duidelijk nú al hoog gespannen.

Amper een jaar geleden won het gezelschap rond zanger-gitarist Joachim Liebens de Nieuwe Lichting van Studio Brussel en intussen zijn we al vier gesmaakte radiohits verder. Yep, het kan soms snel gaan in de wondere wereld van de popmuziek. De entree van The Haunted Youth ging dan ook niet ongemerkt voorbij. KEXP, een gereputeerd radiostation uit Seattle, was gecharmeerd door eerste single Teen Rebel en ook het Amerikaanse webzine Consequence of Sound toonde zich behoorlijk enthousiast.

Op Pukkelpop waren de herkenningskreten niet van de lucht. Opener Broken gaf aan wat er verwacht kon worden: psychedelische droompop met breed uitwaaierende gitaarmotiefjes, sierlijk toetsenwerk, nevelige zangpartijen en weinig opkikkerende teksten. Eén van de songq uit de set heette overigens, wijlen Kurt Cobain parafraserend, I Feel Like Shit and I Want to Die. Het was helaas geen hoogtepunt.

Beter verging het van de radio bekende nummers als Shadows, het reeds vermeldeTeen Rebelen het door Liebens aan zijn hondje opgedragen Gone. Dat The Haunted Youth er in die korte tijd in geslaagd is een herkenbare sound te ontwikkelen, verdient alle lof, ook al zou het vijftal wellicht nooit hebben bestaan zonder The Cure. Een risico is voorts dat de groep zich telkens weer op hetzelfde procedé dreigt te gaan beroepen. Maar laat ons niet op de feiten vooruitlopen. Want de Pukkelpop-passage van The Haunted Youth was niets minder dan een triomf.