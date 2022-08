Selah Sue verjoeg met succes de donkere wolken uit haar en uw hoofd

‘Ze heeft een stem waar je worteltjes mee kunt raspen’, opperde Luc Janssen tijdens zijn introductie van Selah Sue. Voor alle duidelijkheid: het was als compliment bedoeld. En ook al stond de zangeres verrassend vroeg geprogrammeerd, voor minder volk dan ze verdiende, haar optreden was er één met internationale allure.

Tussen haar vorige lp Reason en het onlangs verschenen Persona gaapt een kloof van zeven jaar.In die tussentijd kreeg Selah Sue twee kinderen en kwam ook corona nog eens roet in het eten gooien. De artieste heeft echter beslist niet stilgezeten: haar nieuwe materiaal, een pittige mix van r&b, soul, funk en hiphop, is behoorlijk sterk en dat gold ook voor de band, aangevuld met een driekoppig dameskoortje, waarmee ze op Pukkelpop het podium inpalmde.

© Wouter Van Vaerenbergh

‘Ik ga vandaag de muziek laten spreken’, kondigde ze aan. En jawel: tijdens opener Kingdom ging ze de raptoer op en met andere nieuwe nummers als Wanted You To Know of de pakkende soulballad All the Way Down (waarin ze vocaal inderdaad ‘all the way’ ging en gitarist Dries Hendrickx een dot van een solo neerzette) gaf ze aan dat ze in het urban-genre van niemand meer lessen hoeft te krijgen. Tegelijk was Selah Sue niet vergeten waar ze vandaan kwam. Zo greep ze naar een gitaar om haar eerste hit Raggamuffin nog eens op te diepen en was er in de set ruimte gehouden voor oude bekenden als Free Fall (met een jazzy uitweiding op piano), Alone (stotterende funk) en Peace of Mind.

© Wouter Van Vaerenbergh

Eerder had de zangers haar fans al bedankt voor de steun in de jongste weken, een verwijzing naar het recente Facebook-bericht waarin ze bekende mentaal door een hel te gaan en zich genoodzaakt zag de antidepressiva, die ze na veertien jaar had afgebouwd, weer in haar leven toe te laten. Niettemin droeg ze in Kiewit vrolijke kleuren (eerst een geel en vervolgens een knaloranje pak) en lonkte ze, als post scriptum bij Pills, ongegeneerd naar de dansvloer. Een feestje bouwen, terwijl het nog niet eens drie uur is? Selah Sue kàn het.

‘Dankjewel, voor de energie’ zei ze nog, net voor ze This World inzette. Dankjewel voor de inzet, Sanne! En de worteltjes? Die waren intussen klaar voor de koude schotel.