Natural Wonder Beauty Concept neemt het publiek in de Botanique mee op een betoverende roadtrip

Ana Roxanne en DJ Python, twee muzikanten die al hun strepen verdienden in de ambientwereld, stelden hun eerste gezamenlijke album voor tijdens een knus optreden in de Botanique.

Wat ons betreft een van de meest onterecht over het hoofd geziene platen van het jaar: het titelloze debuut van Natural Wonder Beauty Concept. Hoewel we het over een debuutplaat hebben, gaat het allerminst om onervaren jonkies. Natural Wonder Beauty Concept is namelijk een verbond tussen DJ Python en Ana Roxanne, twee artiesten die op zichzelf al jaren respect krijgen in de underground om hun eigen ambient releases. De twee leerden elkaar enkele jaren geleden kennen in New York, waar hun vriendschap gevoed werd door gezamenlijke autoritten door de buitenwijken van de stad terwijl ze allemaal intieme liedjes luisterden. Het is die sfeer die hun eerste album gevoed heeft.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

We betwijfelen dat het duo ook met de auto helemaal naar Brussel is gereden, maar ze waren alleszins present in de Botanique om er hun album voor te stellen. Wel bleef die sfeer van de playlist in de auto tijdens het begin van de show behouden. Eerst schalde het ultramelige Need You Now van Lady Antebellum door de boxen, daarna het schreeuwerige altrocknummer Hazel van Fall Apart. Niet meteen de subtiliteit die Natural Wonder Beauty Concept in haar eigen muziek laat horen, maar we werden meteen getransporteerd naar een roadtrip met vrienden waar de volledige auto zit mee te kwelen.

Gezellige autorit

Wanneer Python en Roxanne overgingen naar hun eigen muziek, werd de sfeer meteen een pak ingetogener. Het instrumentale The Veil I, opgebouwd rond gemoedelijke bassen die als metronoom dienen voor de zwalpende piano, hulde de rotonde in een kalmerende waas. Het elektronische gekrioel in de achtergrond van het nummer gaf ons het gevoel alsof we bij valavond door een bos aan het sluipen waren. Ook de manier waarop het optreden plaatsvond, zette die bedeesde sfeer in de verf. De twee muzikanten zaten allebei neer aan een laag tafeltje, het publiek volgde dat voorbeeld en ging collectief neerzitten op de trappen van de Rotonde.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bij III, het eerste nummer met zang, ging Ana Roxanne rechtstaan. Al vapend en met zijn kap op nam DJ Python de diepere zanglijnen voor zijn rekening, waarna hij de microfoon aan zijn copiloot doorgaf. Roxanne voorzag de song van wat mee dramatiek, maar de bedwelmende beats zorgden ervoor dat het geheel vooral hypnotisch bleef. Daarna volgde Driving, het nummer dat met wat goede wil het meest ‘poppy’ nummer van Natural Wonder Beauty Concept genoemd kan worden. De drijvende stem van Ana Roxanne, over een instrumental die aan Twin Peaks doet denken, wekt beelden op van een gezellige autorit over een weg die slechts heel sporadisch door een enkele straatlantaarn verlicht wordt.

Knusse jungle

Heel af en toe werden we zachtjes uit onze roes wakker geschud. De door een digitale gehaktmolen gedraaide opera die als brugje tussen twee nummers diende, voelde een beetje misplaatst aan. Het nummer Natural Wonder Beauty Concept deed ons dan op een aangenamere manier ontwaken. Deze track is opgebouwd rond een energieke junglebeat, al zorgen de zachte melodieën ervoor dat het nummer vooral een knusse ervaring blijft. Nooit eerder zagen we zoveel mensen terecht stil blijven zitten op een junglebeat.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Voor de rest van het optreden bleven DJ Python en Ana Roxanne opereren in hun dromerige schemerzone. Afsluiten deden ze overigens weer op een manier die de playlist tijdens een roadtrip waardig was: met een cover van Chris Isaaks Wicked Game. Weliswaar in een vertraagde, meer bedwelmende versie die dankzij de zijdezachte stem van Roxanne iets magisch kreeg.

‘Wauw, dat was echt betoverend’, hoorden we iemand na ons uitroepen wanneer de zaallichten weer aansprongen. We kunnen haar daar alleen maar in bijstaan. Veel showgehalte was er niet aan het optreden van Natural Beauty Wonder Concept: het duo kwam op zonder veel poespas, liet de nummers voor zich spreken en zocht daarna weer andere oorden op. Gelukkig was de muziek wonderschoon genoeg om op zichzelf te staan. Een luistertip voor uw volgende nachtelijke autorit.