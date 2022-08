Ho99o9 bewijst dat een punkshow zonder gitaren pas echt real punk shit is

Nog niet zo lang geleden werd Ho99o9 altijd in één adem genoemd met artiesten als Death Grips en Jpegmafia als het over agressieve hiphop ging. De laatste tijd lijken muziekliefhebbers het punkrapduo echter wat uit het oog verloren te zijn. Onterecht, want eerder dit jaar brachten ze met Skin misschien wel het sterkste plaat tot nu toe uit.

Wie Ho99o9 alvast niet uit het oog is verloren, is Slipknot-frontman Corey Taylor. Hij nam het duo niet alleen al meermaals mee op optredens, hij verzorgde ook gastvocals op de beenharde single Bite my face, die op Pukkelpop reeds als tweede nummer in de setlist verscheen. Taylor was er natuurlijk zelf niet bij, maar werd op een bandje afgespeeld. Net als al de gitaren doorheen heel de show. Voor veel muziekliefhebbers kan het als blasfemie lijken om een volledige punkshow te spelen, waarbij toch best veel gitaren te horen zijn, zonder dat er effectief snaren op het podium te vinden zijn, maar Ho99o9 is zo punk dat dat hen geen ene moer kan schelen. Enkel de drums werden live verzorgd, voor de rest toverde het duo alle beats uit hun elektronische apparatuur, zodat ze zich enkel op hun microfoons en hun energieke performance moesten focussen.

© Wouter Van Vaerenbergh

De twee heren waren zelf gelukkig wel fysiek van de partij. TheOGM in een soort voetbaltenue met over zijn hoofd een jutten zak, waar later een even griezelige glimlach als die van The Joker achter bleek te schuilen. Eaddie, die ook een gele telefoon had meegenomen om in te rappen, was dan weer ten tonele verschenen in een legeroutfit. Een gepast kostuum, want een show van Ho99o9 is altijd een beetje sterven.

Van begin tot eind ligt het energiepeil namelijk zo hoog als je je maar kan inbeelden. Op muzikaal vlak toont het duo zich nochtans veelzijdiger dan u misschien zou denken. Het ene moment spelen de twee heren met nummers als City rejects of Sub-zer0 pure punk, om daarna met pakweg Dope dealerz of Yellow tape over te schakelen op industriële hiphop. De enige adempauze kregen we ongeveer halverwege, toen TheOGM enkele narcotische housebeats uit zijn muziekdoosje toverde. Ook die abrupte genrewissel was punk as fuck, al vermoeden we dat die vooral bedoeld was om al het daaropvolgende geweld nog harder te laten binnenkomen.

© Wouter Van Vaerenbergh

En het werkte. Hoe onstuimig de show ook leek, met twee brulboeien die geen instrumenten bespeelden en gewoon op het podium (en soms in het publiek) stonden te schreeuwen, op de valreep tekende Ho99o9 nog voor de energiekste set van het festival. Dat ze hun hitje Bone collector zelf niet gespeeld hadden, beseften we pas toen we achteraf weer bekomen waren van de chaos.