Genderfluïde Froukje maakt dansbare pop die ergens over gaat

Na Eefje de Visser, Roosbeef en Aafke Romeijn is alweer een nieuwe generatie boeiende Nederlandse zangeressen opgestaan. Hun opgang verloopt trouwens onwaarschijnlijk snel. Zo is de razend populaire Froukje, die op Pukkelpop haar opwachting mocht maken, nog altijd maar 21.

Onlangs verklaarde Froukje Veenstra in een interview dat ze zich niet noodzakelijk als een podiumartieste beschouwt, maar daar viel in de Dancehall niets van te merken. Haar presence was onmiskenbaar en, zoals bleek uit de reacties van het publiek, spreekt ze tot de verbeelding van jonge, zelfbewuste vrouwen die zich spiegelen aan haar wereldbeeld. ‘Je hart was net gebroken / Je deelde je geheimen / Ik dacht als ik je aanraak / Kan ik je vast wel lijmen’, zong ze in het samen met S10 geschreven Zonder gezicht.

© Wouter Van Vaerenbergh

Haar moderne, met elektronica gelardeerde popliedjes, over de klimaatcrisis, liefdesleed en genderfluïditeit, vertonen de nodige diepgang, al is Froukje ook een kind van haar tijd. Er mag dus zeker gedanst worden, wat ook haar uit de kluiten gewassen band goed lijkt te beseffen. De zangeres werkte tijdens haar korte carrière overigens al samen met Willem Ardui van Blackwave en Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig.

Met haar twee ep’s en regelmatig op de ethergolven surfende nummers als Onbezonnen, Uitzinnig en Niets tussen –de regenboogvlag op het beeldscherm werd op luid gejuich ontvangen!– is ze intussen ook in Vlaanderen tot het collectieve bewustzijn doorgedrongen. Haar passage op Pukkelpop kon bijgevolg op veel belangstelling en enthousiasme rekenen. Jammer dat, net als bij High Hi, de klankweergave zo stuitend ondermaats was dat de songs soms in ademnood kwamen.

© Wouter Van Vaerenbergh

‘Nu ben ik slechts een stem zonder gezicht’, verzuchtte Froukje ergens tijdens haar set. Een foute inschatting, want In Kiewit bewees ze dat ze, net als Merol, nu al een bona fide popster is.