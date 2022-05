Denzel Curry’s publiek in de AB raakte doorweekt door zowel tranen als testosteronzweet

In de Ancienne Belgique liet Denzel Curry in zijn hart kijken met zijn introspectievere, recente werk, zonder de fans van zijn agressieve klassiekers teleur te stellen.

‘Er is te veel testosteron op mijn shows, iedereen begint te moshen op introspectieve nummers,’ tweette Denzel Curry onlangs. We konden ons er best wat bij voorstellen. De laatste keer dat we de jonge rapper aan het werk zagen, 2019 in de Ancienne Belgique, zagen we een extreem wild publiek moshen van het podium tot achteraan de zaal. Daartegenover staat Melt My Eyez, See Your Future, Denzels nieuwe en veel kalmere album dat hij in diezelfde zaal kwam voorstellen.

De zorgen wegrappen

Toen Curry het podium betrad, deed hij dat dan ook op atypisch rustige wijze. De microfoon bleef mooi in het statief zitten terwijl een onbeweeglijke Denzel Melt Session #1 inzette. Al bleef het uiteindelijk maar een halve song duren voordat hij microfoon in de hand nam en over de scène begon te huppelen.



Het duurde ook slechts anderhalf nummer, tot de tweede helft van Walking, dat de eerste moshpit ingezet werd. Toch lag de focus in de eerste helft op emotionelere nummers, waardoor het publiek relatief kalm bleef. ‘Tijdens de pandemie besefte ik dat de echte vijand zich in mezelf bevond. Neem dit podium weg en ik voel me even slecht als jullie,’ declameerde hij alvorens Mental in te zetten. Troubles werd dan weer opgedragen aan iedereen die de dag zelf slecht nieuws had ontvangen en alles in de AB kwam vergeten. Sterkste nummer was het apocalyptische The Last, waar Curry zijn neus voor filmische hiphop liet horen.

Testosteronzweet

U zou bijna vergeten dat Curry aanvankelijk doorbrak in de periode van Soundcloudrap, waarin ongeleide projectielen als Lil Pump en XXXTacion zich specialiseerden in opgefokte bassen en ultra-agressieve raps. Na een halfuur had Denzel echter zelf zin om zijn zachte kant op te bergen en helemaal los te gaan. Even werden alle lichten gedimd en verdween de rapper gespeeld van het podium. Met de gevleugelde woorden ‘Are you ready to turn up?’ kwam hij terug, en die belofte werd meteen waargemaakt.



De voordien nog gezellig golvende massa veranderde stante pede in een kolkende massa, en Denzel zette een moordlustige reeks songs in. Threatz, Sumo, ULT en Ultimate volgden elkaar in sneltempo op, stuk voor stuk nummers met overstuurde beats en een extreem energieke delivery van Curry. De emotionele jongen van een kwartier geleden was amper te bespeuren. Na deze reeks nummers kroop uw recensent tijdens ULT even naar achteren om naar uit te blazen, want het testosteronzweet dat in de lucht hing maakte het niet evident om naar adem te happen. Al bleken de bassen van dit relatief trage nummer nog steeds hard genoeg te ronken om de jongere aanwezigen in beweging te houden.

Huilen en zweten

Door even afstand te nemen van het geweld en op Denzels performance te letten, viel het ons weer op waarom uitgerekend deze rapper zoveel succes boekt. Hij combineert de agressie en energie van de Soundcloudrappers van destijds, zonder lyrisch vernuft en opzwepend gerap te verwaarlozen. Denzel slaagt erin om de microfoon te verwoesten met zowel agressieve delivery als slimme woordspelletjes. Bovendien zijn ook de duistere thema’s in zijn meer opzwepende nummers niet afwezig. Zo kon u afgelopen avond een volle zaal zien rondspringen op opbeurende teksten als ‘Suicidal doors, call it Kurt Cobain’, en ook het bedrieglijk zonnige Black Balloons nodigde uit tot handjes zwaaien op teksten over depressie.

Denzel Curry presenteerde een set die erg slim in elkaar zat. De rustigere nummers vanop zijn nieuwe album verdienen alle aandacht. Misschien valt de energie in dat nieuwe werk enigszins werk, maar de rapper legt wel op boeiende wijze zijn ziel bloot. Mocht een nummer als Mental tussen bangers als Ultimate en Sumo gebracht worden, zou de boodschap echter op gegeeuw onthaald worden omdat iedereen wacht op de volgende moshpit. Door de eerste helft van de show relatief ingetogen te houden, kon Denzel al zijn skill en diepgang tentoonstellen, zonder de mensen die voor de agressieve tracks kwamen teleur te stellen. In de eerste helft werd er gehuild, in de tweede helft gezweet, en Denzel toonde zich voor beide gemoedstoestanden een uitstekende gastheer.