Vá com Deus: Ão vaart een mooie toekomst tegemoet met hun debuutalbum ‘Ao mar’

De belpoptoekomst klinkt in één klap weer wat exotischer, dankzij Ão en hun hybride van fado, bossa nova en bezwerende elektronische pop.

Het zeetje. Van Marva en Louis Neefs tot Ertebrekers, van Jacques Brel en Arno tot dEUS: voorbeelden genoeg in de belpopgeschiedenis van liedjesvlijt geïnspireerd door de watermassa aan onze westelijke grens. Maar nog geen landgenoot die erover zong met zulke zwoele, zuiderse weemoed als Brenda Corijn, in Meninas, de openingstrack van Ao mar – ‘Naar de zee’ in het Portugees.

Na Italiaanse garagerock (Ada Oda), Japanse electropop (Aili), Russische raps (Chibi Ichigo) en Marokkaanse psychedelica met surfgitaren (Gaïsha) is ons land op korte tijd weer een band rijker die zich niet laat insnoeren door het Nederlands, het Frans of het Angelsaksische keurslijf van de pop. Maar de Portugese zang van frontvrouw Corijn (die roots heeft in Zimbabwe en Mozambique, voormalige Portugese koloniën) is niet de enige reden waarom Ão een exotische wind om de Vlaamse kerktoren doet waaien. Er is de klassieke gitaar waarmee Siebe Chau in Meninas het subtiele leidmotief uitzet, en waarmee hij in Avó demonstreert dat je saudade (het ligt ergens tussen verlangen en gemis) eigenlijk beter kunt verklanken dan letterlijk verwoorden. Er zijn de synths, subtiele samples en beats van Jolan Decaestecker, die het geheel af en toe richting broeierige clubs of ochtendlijke uitwaaifeestjes op het strand stuwen, zoals in Vazio en Mulher, een van de tracks waarin percussionist Bert Peyffers zich ontpopt als het ultieme bindmiddel in Ão’s digitaal gemengde, maar akoestisch gekruide saus.

© National

Wanneer Corijn op de tweede helft van het album het Portugees driemaal inruilt voor het Engels doorprikt dat deels de bezwering die het viertal met zoveel zorg had opgebouwd. Deels, want ook zonder Iberische tongval blijft de stem van Corijn een van de wapens waarmee Ão zich in de toekomst kan meten met voorbeelden als FKA Twigs, Sevdaliza en Rosalía.

Helemaal volmaakt is dit debuut dus niet, maar goed, niemand wordt groot zonder groeipijnen. Het oor voor detail, de technische reikwijdte (ga deze kliek vooral eens live zien) en de passie hebben ze alvast. Ão vaart een mooie toekomst tegemoet.