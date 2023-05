‘That! Feels! Good!’ van Jessie Ware is een complexloos gala-album dat! zijn! uitroeptekens! waarmaakt!

Jessie Ware geniet met volle teugen van haar wedergeboorte als discodiva.

Toen Jessie Ware in 2012 debuteerde met de gesofisticeerde pop en naar Sade gemodelleerde neosoul van Devotion was het, na jaren in de schaduw als achtergrondzangeres, wennen aan de schijnwerpers. ‘Ik moet nog sterker in mijn schoenen leren te staan’, vertrouwde de Londense ons dat jaar toe op Pukkelpop. Drie jaar later, na de lauwe ontvangst van het album Glasshouse en een geflopte Amerikaanse tournee, wilde ze de microfoon alweer aan de wilgen hangen. Ze vond een toevlucht in de culinaire podcast Table Manners, die wél een schot in de roos bleek, en haar gezin. En toen, na wat peptalk van een nieuwe label, volgde de alles-of-nietsplaat What’s Your Pleasure? (2020) en de succesvolle wedergeboorte als discodiva.

Disco als elixer tegen een carrièredipje: onder meer Madonna en Kylie Minogue gingen Jessie Ware erin voor. That! Feels Good! glijdt door op de ingeslagen weg. Met panache, zoals de titeltrack meteen bewijst. ‘Pleasure is a right/ Again/ And again!’, kirt Ware geruggensteund door schallend koper en vocale een-tweetjes geleend bij de blitse funk van Commodores en The Gap Band.

© National

Nu ze haar (nieuwe) draai gevonden heeft, wil Ware van geen wijken weten. Integendeel: de uitzinnige pianohouse van Free Yourself test de overtreffende trap van camp en kan zo naast knaldranghymnes uit de nineties, genre Everybody’s Free van Rozalla. Aan de controleknoppen: Stuart Price, de man die Madonna’s Confessions on a Dancefloor in goede banen leidde. Ook met de meezinger Pearls kwijt de man zich van zijn taak – zet het kot in lichterlala-laaie. Freak Me Now bewijst andermaal dat hij de French touch (ooit ging Price door het leven als Les Rythmes Digitales) in de vingers heeft.

Elders is het James Ellis Ford (Arctic Monkeys, Florence & The Machine) die zich dirigent over Studio 54 mag wanen. Zo haalt hij weelderige koorharmonieën uit de kast in het grandioze Begin Again en strooit hij met exotische percussie terwijl Ware zich aan een rap à la Blondies Rapture waagt in Beautiful People.

That! Feels Good! heeft niet de socioculturele dimensie van Beyoncés Renaissance of de hoge TikTokfactor van Dua Lipa’s Future Nostalgia. Maar Jessie Ware maakt met soul en haar krachtige stembanden complexloos, uitbundig gala-album dat! Zijn uitroeptekens! Waarmaakt!