Op de beste momenten van ‘Crazymad, For Me’ krijgt CMAT zicht op het hoogste popschavot

In haar zelfrelativerende popsterambitie werpt de Ierse Ciara Mary-Alice Thompson, kortweg CMAT, zich op als een grappende ‘dwaze trut’.

Als een combinatie van Dolly Parton, Katy Perry en BC Camplight (de singer-songwriter die zijn pijnlijkste ontboezemingen met zelfspot serveert) versnijdt CMAT vlotte, grandioze pop met disco, een vleugje cabaret en behoorlijk wat country. De reden voor dat laatste? De laagdrempeligheid van het genre, gevat in het oude adagium ‘voor country volstaan drie akkoorden en de waarheid’.

De waarheid die Ciara Thompson sinds haar debuut If My Wife New I’d Be Dead (2022) over zichzelf rondstrooit, wortelt veelal in mislukking, eenzaamheid en liefdestrammelant. Medelijden is daarbij overbodig. Op die eerste lp dolde ze uitbundig met rodeo- en tequilaclichés en campy songtitels als I Wanna Be a Cowboy, Baby!

Afgelopen zomer stond de extravagante roodharige zangeres op Glastonbury met een marcelleke dat ‘CMAT is a silly bitch’ las. Een verwijzing naar haar toenmalige nieuwe single Have Fun!, waarin de biseksuele Thompson ostentatief toegeeft dat ze, in plaats van sullig haar nek uit te steken voor de liefde, beter wat meer aan zichzelf zou denken.

© National

Waarmee we gelijk de titel van haar nieuwe album, haar nieuwe aanspraak op sterrenstatus, hebben geduid. Crazymad, for Me heet een break-upplaat te zijn, maar laat zich veeleer beluisteren als een zelfgeschreven, overtrokken psychologisch rapport, een vanuit outsidershoek geformuleerd pleidooi voor gekheid, en een satire op de obsessie van gen Z (Thompson is 27) met zelfbewustzijn en identificatie.

In de door bas en violen gedomineerde discopop van Phone Me herkent Thompson zich in Cassandra uit de Griekse mythologie. Gitaarballade Such a Miranda gewaagt van affiniteit met het gelijknamige, franke personage uit Sex and the City. Dankzij het nogal aanstellerig gezongen I… Hate Who I Am When I’m Horny leren we Thompsons liefhebberijen kennen: ‘God, self destruction and a Britney tune.’ Ook in een song genoemd naar een ex-Rode Duivel slaat Thompson aan het hyperboliseren: ‘Cut all my hair off trying to look like Vincent Kompany.’

Zowel in haar humor als qua zang mag CMAT de gekunsteldheden enkele draaien terugschroeven. Maar op haar sterkst – zoals in het parmantige Where Are Your Kids Tonight?, waarin ze samen met John Grant de idiotie van de jonge jaren uitdrijft – krijgt CMAT wel zicht op het hoogste popschavot.