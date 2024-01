Na de sax: als Kofi Flexxx werpt Shabaka Hutchings zich op de fluit

Enkele maanden geleden onder onze radar doorgevlogen, maar zeer aan te bevelen: Kofi Flexxx, het nieuwe, gemaskerde alter ego van Shabaka Hutchings.

Het was de platenboer die ons tijdens de kerstinkopen alsnog Flowers in the Dark in de handen duwde. Op zijn Instagram noemt Hutchings Kofi Flexxx een gedaanteverwisselaar, ‘een vloeiende entiteit in een wereld van ogenschijnlijk rigide, vooraf gedefinieerde grenzen en scheidingslijnen’. Maar Flexxx is wel degelijk een alter ego van de Britse saxofoonheld. Voormalige saxofoonheld, moeten we zeggen.

Het voorbije jaar werden Sons of Kemet en The Comet Is Coming opgedoekt, Hutchings’ meest prominente uitlaatkleppen. In december speelde hij zijn – voorlopig – laatste concert als rietblazer. Met een integrale uitvoering van John Coltranes spirituelejazzklassieker A Love Supreme nam hij ceremonieel afscheid van zijn koperen metgezel. Exit Sax. Net als Andre 3000 van Outkast – zie zijn recente soloalbum New Blue Sun – legt hij zich de komende tijd toe op traditionele (en zelfgemaakte) fluiten.

© National

Waarmee Hutchings’ huisstijl overigens niks inboet aan hectiek. Mee vooruitgedreven door drumster Jas Kayser en bassiste Daisy George spoort It Was All a Dream aan tot een Caraïbische polonaise. Ook By Now (Accused of Magic) leunt, met zijn vlammende betoog van dichter Anthony Joseph, aan bij de sociaal geëngageerde feestelijkheid van Sons of Kemet. Tijdens het even impressionistische als log stuwende Aim is Siyabonga Mthembu mee aan zet, een Zuid-Afrikaanse stemkunstenaar met wie Hutchings al samenwerkte in zijn ensemble The Ancestors.

Lijkt mee te vallen met die gedaantewisseling, denk je dan. Maar vorig jaar was Hutchings ook een van de handlangers op het album We Buy Diabetic Test Strips van rapduo Armand Hammer. Beide leden tekenen present op Flowers in the Dark. Billy Woods mag abstracte verzen declameren in Apothecary. Het raspige stemgeluid van Elucid contrasteert met een fluwelen, slaapdronken piano in Show Me. In het mystieke walsje Increase Awereness hoor je dan weer de Indiaas-Amerikaanse zangeres Ganavya. Zij mag dit jaar een album releasen op Shabaka’s label Native Rebel Recordings. Naast Hutchings zelf zal ook Four Tet daarop mee doen. Komt goed, die exit.